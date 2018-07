Országos bajnokság: Öt bajnoki címet szereztek

A település közelében, a Vértes-hegységben rendezték meg az idei középtávú és váltó tájékozódási futó országos bajnokságot. A veszprémiek öt egyéni bajnoki címet szereztek.

– Kifejezetten technikás terepet választottak az idei középtávú bajnokság helyszínéül, a Vértesre jellemző mély völgyeken és meredek, sziklás hegyoldalakon keresztül vezető pályákon a jelentős szintemelkedést magában foglaló futás nehézsége mellett a bozótos, ligetes részeken való tájékozódás is komoly rutint igényelt a versenyzőktől. A helyezéseket – a megfelelő fizikai kondíció mellett – javarészt a pontos térképolvasási képességek döntötték el – tudtuk meg Mérő Edittől, a megyei tájfutó szövetség sajtóreferensétől.

Az egyéni versenyszámban selejtezőket követően, kategóriánként a 24 legjobb időt futó versenyző vívta ki magának a jogot a délutáni „A” döntőben való indulásra, és ezzel a magyar bajnoki cím megszerzésére. A 25. helyezéstől kezdve a „B” illetve a 49. helyezéstől kezdve a „C” döntőbe kerültek a résztvevők. Egyes szenior kategóriákban (férfiaknál 70 év felett, nőknél 55 év felett) a selejtező kihagyásával, közvetlenül a döntőben indultak a nevezők.

A következő napi váltó futamon háromfős csapatok mérték össze a tudásukat, a terep egy másik részén. – A férfiaknál 14–85 éves, míg a nőknél 14–75 éves korosztályokban hirdettek győztest. A Veszprémi Honvéd Sportegyesület számára kiemelkedően sikeresnek bizonyult a hétvége: tájfutóik egyéniben öt kategóriában is magyar bajnoki címet szereztek, valamint csapatban további két aranyat, és további szép dobogós, illetve bajnoki rangsorpontot jelentő helyezéseket értek el mindkét nap – tájékoztatott Mérő Edit.

Eredmények, magyar bajnoki címet szereztek, F14E: 1. Bálint Ádám (VHS), F40A: 1. Molnár Zoltán (VHS), F65A: 1. Bikki Sándor (VHS), N14E: 1. Lantai Lili (VHS), N50A: 1. Németh Zsoltné (VHS).

Dobogósok, illetve bajnoki pontszerzők, F14E: 5. Bálint Gergő (VHS), F16E: 4. Bálint Benedek (VHS), F35A: 5. Vajda Zsolt (VHS), F40A: 3. Vajda Balázs (VHS), …6. Vereszki Tibor (VHS), F65A: 2. Horváth Tivadar (HER)

F70A: 3. Andrási Lajos (HER), N14E: 3. Lantai Boróka (VHS), N18E: 6. Mérő Dominika (VHS), N70A: 3. Cser Borbála (HER), 4. Gombkötő Zsuzsanna (VTC), 5. Komár Béláné (HER).

A váltóban, F14A: 3. VHS I (Bálint Gergő, Gaschler Máté, Bálint Ádám), …5. VHS II (Kovács Jeromos, Blaskó Benedek, Barát Miklós). F16A: 1. VHS (Kovács Márk, Bálint Benedek, Angyal Dániel). F21A: 10. VHS (Vajda Balázs, Molnár Zoltán, Molnár Attila).

N14A: 2. VHS (Tokai-Kiss Zsófia, Gaschler Emma, Lantai Lili). N18A: 4. VHS (Mérő Dominika, Pegán Ágnes, Lantai Boróka). F105: 1. VHS (Tóth Attila, Vereszki Tibor, Vajda Zsolt). N125 3. VHS (Gaschler-Gyeviki Nóra, Csizmadiáné Szóládi Annamária, Németh Zsoltné). F165: 4. VHS (Bikki Sándor, Bálint Bence, Takács Csaba). F205: 1. HER (Horváth Béla, Andrási Lajos, Horváth Tivadar). N165: 2. VHS (Böröczkyné Makai Anna, Wieder Ilona, Kaszásné Boa Ágnes).