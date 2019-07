Országosan is elismerték Stiglic Edit kiváló szervező munkáját

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) és a VEDAC is elismerte Stiglic Edit fáradhatatlan versenyszervezői és lebonyolítói munkáját.

Stiglic Edit évek óta tevékeny részese a MASZ által szervezett atlétikai világversenyeknek, nemzetközi megméretéseknek. Hogy csak a legrangosabb viadalokat említsük, a tavalyelőtt megrendezett győri Európai Ifjúsági Olimpián, a szintén a Rába-parti városban megrendezett ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságon és a világsztárokat felvonultató székesfehérvári Gyulai Memorialon is meeting menedzserként tevékenykedett. Ez azt jelenti, hogy a háttérben gyakorlatilag ő felel valamennyi versenybíróért, a versenyek gördülékeny lebonyolításáért.

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) a Magyar Atlétikáért Ezüst Fokozatú kitüntetésével jutalmazta meg Stiglic Editet, mely elismerést a szövetség elnökétől, Gyulai Miklóstól vehetett át.

A szövetségi megbízatásain túl Edit a VEDAC egyik legaktívabb versenyszervezője, aki nélkül szinte elképzelhetetlen az egyesület legtöbb rendezvénye. Tavasszal éppen 18 VEDAC-os sporteseményen közreműködött elnökként, vezető versenybíróként.

A Tapolcáról származó Stiglic Edit szülővárosában kezdte atlétikai pályafutását, Hanzmann László edző kezei alatt. Később Veszprémbe került, a VEDAC-hoz, ahol Koós Hutás László tréner foglalkozott vele. Középhosszútáv-futóként 800-tól 3000 méter közti távokat futott, ifjúsági korában a válogatottba is meghívást kapott. Sajnos azonban az állandó sérülések miatt – az Achilleszét például háromszor operálták – fel kellett adnia sportpályafutását.

Érdekesség, hogy Dóczi Évával, Klepeisz Edinával, Horváth Szilviával egy váltóban a mai napig országos csúcstartó 4×800 méteren az ifjúsági korosztályban.

– Mindig is az volt a vágyam, hogy utánpótlásedzőként rengeteg csillogó szemű kisgyereket ismertethessek meg ezzel a gyönyörű sportággal. A VEDAC-nál kezdtem a pályám, de aztán az élet másképp hozta, eljöttem a klubtól és nevelőtanárként helyezkedtem el. A MASZ azonban nem akarta elengedni a kezem, és részt vettem a Nemzeti Atlétikai Programban, valamint elkezdtem a versenybíráskodást is – mesélte.

Edit azt mondta, az élet elvett valamit, de helyette kapott egy egészen mást, amiben kiteljesedhetett. Az évek során szépen beletanult a versenybíráskodásba, fokozatosan haladt előre a ranglétrán.

A tavalyi, győri ifjúsági Európa-bajnokság élete eddigi legnagyobb kihívása volt, ahol 120 versenybíróért és 120 önkéntesért felelt. Büszkén mondta, bármilyen gubanc akadt, azokat sikerült a sportoló és a közönség számára észrevétlenül megoldaniuk. A nemzetközi delegátus, amelyet az Európai Atlétikai Szövetség küldött ki a rendezvényre, az esti eligazításokon legfeljebb annyi tanácsot tudott adni, hogy a távolugró gödör mellett az ásó és a gereblye párhuzamosan álljanak.

– Rendkívül maximalista vagyok a munkámban, ha van egy feladat, akkor azt szeretem a tudásom legjavát adva megoldani. Őszinte leszek, ezt várom másoktól is. Szerintem csak így érdemes csinálni bármit is. Talán épp ezért nehezen fogadtam el, ha profin felkészülünk egy versenyre, az emberek tudják a dolgukat, a technika rendelkezésre áll, az időjárás mondjuk megfelelő sportolásra, még akkor is adódhat valami, amire nem számítunk, ami váratlanul ér minket. Mára szerencsére megtanultam, nem lehet minden tökéletes, és ha jön egy probléma, akkor azt meg kell oldani – magyarázta.

Stiglic Edit úgy fogalmazott, nagyon sok mindent kapott az atlétikától. A korábbi versenytársaival, illetve első csoportjával, tanítványaival, a mai napig rendszeresen tartja a kapcsolatot, a családja mellett a legfontosabb köteléket ők jelentik számára.

– Nagyon sok mindent kaptam, és szeretnék ebből visszaadni valamit. Imádok szervezni, nagyon hálás vagyok, ha részt vehetek egy-egy komolyabb projekten. Az pedig különösen fontos, hogy annál a klubnál, amely kiemelt része az életemnek, ilyen sok lehetőséget kapok. Az idei súlylökő párbaj, vagy a Fuss az iskoládért utcai futóverseny olyan rendezvények voltak, amelyekre igen büszkék lehetünk – hangsúlyozta.

Stiglic Edit azt mondta, számára nagyon sokat jelent a MASZ kitüntetése. Ráadásul az idén a VEDAC közgyűlésén is megköszönték a munkáját, külön elismerést kapott ott is. Ezek a díjak mind visszacsatolások számára, hogy az a rengeteg idő, munka, amit az atlétikának szentel, az valódi befektetés.

– Az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után a harmadik legnagyobb sportesemény a világon az atlétikai világbajnokság, amit 2023-ban Budapesten rendeznek meg. Nem titkolom, már volt egy-két megbeszélése a versenybíróknak. Hogy ott milyen szerepet kapok, még nem tudom. Nem is ez az érdekes. Sokkal inkább az, hogy a részese lehessek. Nem mindennap adódik az ember életében ilyen lehetőség. Bárhol, bármilyen feladattal találnak majd meg, azt örömmel vállalom. Ha nem dolgozhatnék a vb-n, rosszul esne – tudtuk meg.

Stiglic Edit bevallotta, az elmúlt egy év rendkívül stresszes és megterhelő volt, hiszen a Veszprémi Szakképzési Centrumban végzett pályázati referensi munkája mellett sok versenyen működött közre. Nagy volt a felelőssége és ezzel együtt rengeteg a munka. A stresszt pedig a mai napig futással vetkőzi le.

– Csodálatos dolog a futás. Nekem egyszerűen muszáj futnom. Nem tudom és nem is akarom abbahagyni. Közben minden problémára találok megoldást. Egyszerűen kimos belőlem minden gondot. Boldog vagyok, hogy egy ilyen csodálatos sportágban élhetem az életem – zárta.