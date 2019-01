Összefogással került adomány a kórházba

Plüssjátékokkal és pénzadománnyal támogatta a Bébimentő Alapítványon keresztül a Csolnoky kórház gyermekosztályát több helyi civil és sportszervezet.

A beteg gyermekek gyógyulásáért számos helyi szervezet fogott össze a közelmúltban.

Rajki Tamás, az 1. Futsal Club Veszprém ügyvezetője felidézte, klubjuk a Polgári Kör, a Fidelitas, a Lélektér Alapítvány és a Vediök által indított kezdeményezéshez – a szervezetek adománygyűjtő akciót hirdettek a karácsonyi vásárban – csatlakozott.

A futsalklub arra kérte szurkolóit, hogy a Berettyóújfalu elleni múlt heti hazai találkozóra hozzanak magukkal és dobjanak be a pályára egy plüssállatot. A felhívás hatalmas sikerrel zárult, ugyanis – ahogyan erről lapunkban is beszámoltunk – több száz plüssállatot dobtak be a pályára a csapat szurkolói a kezdő sípszó felhangzása előtt.

Az önzetlen felajánlások eredményeképp sok száz plüss­állat gyűlt össze, amelyeket kedden adott át az ügyvezető a kórházban. Veszprém közössége ismét bizonyította, hogy egy jó ügy érdekében össze tud fogni, jegyezte meg Rajki Tamás.

Az egyesület ezenfelül 250 ezer forinttal támogatja a Bébi­mentő Alapítványon keresztül a Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztályát.

Az adományt Szabó Éva, a Csolnoky Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Centrumának osztályvezetője vette át.

A főorvos minden résztvevőnek köszönetet mondott az önzetlenségért és a kezdeményezés megszervezéséért. Hangsúlyozta, a plüssállatok nagy segítséget jelentenek, mert megvigasztalják az osztályon vagy a szakrendelésen megforduló gyermekeket. A játékok folyamatosan cserélődnek, ugyanis előfordul, hogy az apró betegeknek ajándékozza őket az intézmény.

A centrumvezető elmondta még, hogy a pénzadományból az osztály műszerellátását javítják, a tervek szerint egy új vérnyomásmérő készülék vásárlására fordítják az összeget.