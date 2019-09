Öt aranyat szerzett VEDAC

Ismét nagyszerű eredményekkel tértek haza a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) serdülői, akik összesen nyolc érmet szereztek a korosztályos atlétikai csapatbajnokságon. A Sportolj Velünk SE küldöttségének egy érem jutott.

Székesfehérváron rendezték meg Magyarország Serdülő Csapatbajnokságát. A kétnapos megméretésen hazánk legügyesebb, legtehetségesebb serdülő atlétái versenyeztek a minél előkelőbb helyezésekért, a végelszámolásnál pedig külön értékelték a klubok fiú, lány és összesített csapatait.

A fiúk részéről Honti Marcell két ötödik helyet és két új egyéni csúcsot zsebelt be: 1000 méteren 2:48.26 percet, míg 3000 méteren 9:36.75 percet ért el.

Magasugrásban Kovács Gábor alig maradt le a dobogóról, 1,69 méterrel a negyedik lett. Súlylökésben Csekő Miklós 15,27 méterrel végzett negyedikként, viszont kalapácsvetésben mindenkit maga mögé utasított 63,01 méterrel, Görföl Benedek 54,21 méterrel az ötödik helyezést szerezte meg.

A lányoknál több olyan sportoló is akadt, akik kétszer is dobogóra állhattak ragyogó teljesítményükkel. Fekete Júlia 300 méteren és 300 gáton remekelt. Az előbbi számot 41,38 másodperccel megnyerte, míg gáton 46,44 másodperccel ezüstéremnek örülhetett.,Rédling Renáta 600 méteren harmadikként haladt át a célvonalon, az 1:38.17-es ideje ráadásul új egyéni rekordot is jelentett. A hosszabb számában, 2000 méteren viszont, szintén új egyéni csúccsal, 6:50.35-ös idővel mindenkit maga mögé utasított. Ugyanebben a számban csapattársa, Szemán Kitti is jól teljesített, szintén egyéni csúcsot futott, és 6:59.28 perccel a negyedik lett.

Kövér Fanni két számban is legyőzhetetlen volt: diszkoszvetésben 42,79 méterrel, öt és fél méteres előnnyel nyert, míg gerelyhajításban 48,03 méterrel, majdnem három méterrel előzte meg az ezüstérmest. Kalapácsvetésben Csatári Jázmin 57,26 méterrel a harmadik helyen végzett.

Összesítésben a VEDAC öt arany-, egy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött. A csapatbajnokságon klubonként a legjobb 15 eredményt veszik figyelembe, mely alapján a VEDAC-os lány csapat nagyon szoros csatában, a rendkívül értékes harmadik helyen végzett 107 ponttal, az ARAK (128) és az UTE (121) mögött. A fiúk 66 ponttal nyolcadikak lettek, összesítésben a VEDAC ötödikként zárt 173 ponttal, alig lemaradva a dobogóról.

– Az országos bajnokság és a Liga-döntő után a csapatbajnokságon is az élmezőnyben végzett a VEDAC, ami megmutatta, hogy nagy potenciál van az U16-os korosztályban. Sok munka vár még a fiatalokra, de közülük többen jövőre már részt vehetnek életük első világversenyén, az ifjúsági Európa-bajnokságon – hangsúlyozta Németh Attila, a VEDAC ügyvezetője.

A másik veszprémi egyesület, a Sportolj Velünk SE ezúttal egy medáliát szerzett: Dabosi Marcell 37,68 másodperccel 300 méteren végzett a harmadik helyen. Ráadásul 100 méteren is pontszerző, hatodik helyen végzett.

Szólnunk kell még Birnbauer Dalmáról, aki új egyéni csúccsal, 7:01.47 perces idővel az előkelő hatodik helyen zárt 2000 méteren.