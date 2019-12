Öt korosztály képviselői léptek pályára a sorozat nyitó játéknapján

Gólgazdag mérkőzésekből nem volt hiány a téli futsaltorna nyitányán. Az elsők között az U17-es lányok, valamint az U9-es, U11-es, U13-as és az U15-ös korosztályokban szereplő fiúk adhattak számot tudásukról.

Az első forduló eredményei, U9-es téli futsaltorna, A csoport (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): Várpalotai BSK–Péti MTE 2-3, Bajnok Diák-SE–VFC USE „A” 2-9, Várpalotai BSK–Bajnok Diák-SE 0-11, VFC USE „A”–Péti MTE 15-1, Várpalotai BSK–VFC USE „A” 2-25, Bajnok Diák-SE–Péti MTE 5-1.

U9 téli futsaltorna, B csoport (Zirc Sportcsarnok): FC Zirc–Csetény SE 8-0, Pápai ELC–Gyulafirátót SE 12-1, FC Zirc–Pápai ELC 1-17, Gyulafirátót SE–Csetény SE 5-0, FC Zirc–Gyulafirátót SE 8-7, Pápai ELC–Csetény SE 17-0.

U9 téli futsaltorna, C csoport (Tapolca, Csermák József rendezvénycsarnok): TIAC VSE „A”–TIAC VSE „B” 15-1, Magyarpolány SE–Balatonfüredi USC 0-8, TIAC VSE „A”–Magyarpolány SE 13-0, Balatonfüredi USC–TIAC VSE „B” 5-0, TIAC VSE „A”–Balatonfüredi USC 4-3, Magyarpolány SE–TIAC VSE „B” 1-5.

U9 téli futsaltorna, D csoport (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): VFC USE „B”–Almádi DSK 17-1, Balatonalmádi SE–FAK 1-8, VFC USE „B”–Balatonalmádi SE 4-4, FAK–Almádi DSK 15-0, VFC USE „B”–FAK 3-9, Balatonalmádi SE–ADSK 6-2.

U11 téli futsaltorna, A csoport (Várpalota, Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola): Várpalotai BSK–VFC USE „B” 2-13, Péti MTE–VFC USE „A” 0-15, Várpalotai BSK–Péti MTE 9-2, VFC USE „A”–VFC USE „B” 18-0, Várpalotai BSK–VFC USE „A” 1-24, Péti MTE–VFC USE „B” 2-17. U11 téli futsaltorna, B csoport (Tapolca, Csermák József rendezvénycsarnok): TIAC VSE–FC Ajka „A” 2-7, FC Ajka „B”–VFC USE „C” 15-0, TIAC VSE–FC Ajka „B” 1-2, VFC USE „C”–FC Ajka „A”4-6, TIAC VSE–VFC USE „C” 2-0, FC Ajka „B”–FC Ajka „A” 8-0.

U11 téli futsaltorna, C csoport (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): FAK–Szilá­gyi DSE 1-5, Balatonalmádi SE–Almádi DSK 8-2, FAK–Balatonalmádi SE 3-5, Almádi DSK–Szilágyi DSE 6-5, FAK–Almádi DSK 2-8, BSE–Szilá­gyi DSE 7-6.

U11 téli futsaltorna, D csoport (Úrkút Sportcsarnok): Pápai ELC–Ugod SE 11-0, Magyarpolány SE–Devecser SE 1-7, Pápai ELC–Magyarpolány SE 19-0, Devecser SE–Ugod SE 10-1, Pápai ELC–Devecser SE 16-0, MSE–Ugod SE 0-3.

U11 téli futsaltorna, E csoport (Tihanyi Sportcsarnok): Tihanyi FC „A”–Tihanyi FC „B” 1-3, Alsóörs SE–Balatonfüredi USC 1-8, Tihanyi FC „A”–Alsóörs SE 10-1, Balatonfüred USC–Tihanyi FC „B” 8-3, Tihanyi FC „A”–Balatonfüredi USC 6-2, Alsóörs SE–Tihanyi FC „B” 1-7.

U11 téli futsaltorna, F csoport (Zirc Sportcsarnok): FC Zirc–Csetény SE 6-3, Gyulafirátót SE–Start SE 3-3, FC Zirc–Gyulafirátót SE 2-4, Start SE–Csetény SE 2-5, FC Zirc–Start SE 4-2, Gyulafirátót SE–Csetény SE 6-0.

U13 téli futsaltorna, A csoport (Tihanyi Sportcsarnok): Balatonfüredi USC–Tihanyi FC 7-0, Balatonalmádi SE–FAK 1-6, Balatonfüredi USC–Balatonalmádi SE 2-1, FAK–Tihanyi FC 4-2, Balatonfüredi USC–FAK 0-1, Balatonalmádi SE–Tihanyi FC 3-1.

U13 téli futsaltorna, B csoport (Úrkút Sportcsarnok): Úrkút SK–Magyarpolány SE 0-0, Ajka Kristály SE–Devecser SE 1-7, Úrkút SK–Ajka Kristály SE 1-3, Devecser SE–Magyarpolány SE 15-1, Úrkút SK–Devecser SE 1-15, Kristály–Magyarpolány 6-3.

U13 téli futsaltorna, C csoport (Pápa, Batthyány Lajos Mezőgazdasági Középiskola): Szerecsenyi SE–Ugod SE 2-3, Pápai ELC–Ugod SE 9-0, PELC–SZSE 14-0.

U13 téli futsaltorna, D csoport (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): Szilágyi DSE–Almádi DSK 7-1, Szilágyi DSE–VFC USE „B” 1-6, VFC USE „B”–ADSK 16-0.

U13 téli futsaltorna, E csoport (Tapolca, Csermák József rendezvénycsarnok): TIAC VSE–FC Ajka „B” 3-2, VFC USE „C”–TIAC VSE 4-5, FC Ajka „B”–VFC USE „C” 1-4, VF USE „C”–FC Ajka „B” 2-5, TIAC VSE–VFC USE „C” 6-2.

U13 téli futsaltorna, F csoport (Zirc Sportcsarnok): FC Zirc „A”–FC Zirc „B” 7-3, Start SE–Gyulafirátót SE 1-1, FC Zirc „A”–Start SE 9-1, GySE–FC Zirc „B” 4-1, FC Zirc „A”–GySE 3-2, Start SE–FC Zirc „B” 5-3.

U13 téli futsaltorna, G csoport (Várpalota, Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola): VFC USE „A”–FC Ajka „A” 18-2, Várpalotai BSK–Csetény SE 20-0, VFC USE „A”–VBSK 19-0, Csetény SE–FC Ajka „A” 0-22, VFC USE „A”–Csetény SE 30-0, VBSK–FC Ajka „A” 0-3.

U15 téli futsaltorna, A csoport (Tihanyi Sportcsarnok): Balatonfüredi USC „A”–BUSC „B” 11-1, Balaton­almádi SE–FAK 5-1, BUSC „A”–Balatonalmádi SE 3-1, FAK–BUSC „B” 1-5, BUSC „A”–FAK 6-3, Balatonalmádi SE–BUSC „B” 3-0.

U15 téli futsaltorna, B csoport (Tapolca, Batsányi János Tagintézmény): TIAC VSE–Ajka Kristály SE 11-2, Sümegi TTE–FC Ajka „A” 1-8, TIAC VSE–Sümegi TTE 5-0, FC Ajka „A”–Ajka Kristály SE 13-2, TIAC VSE–FC Ajka „A” 1-11, Sümegi TTE–Ajka Kristály SE 5-1.

U15 téli futsaltorna, C csoport (Úrkút Sportcsarnok): Úrkút SK–Magyarpolány SE 1-4, Ugod SE–Devecser SE 3-3, Úrkút SK–Devecser SE 0-9, Devecser SE–Magyarpolány SE 6-4, Úrkút SK–Devecser SE 0-14, Ugod SE–Magyarpolány SE 6-3.

U15 téli futsaltorna, D csoport (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): VFC USE „B”–FC Ajka „B” 6-2, Pápai ELC–Várpalotai BSK 6-3, VFC USE „B”–Pápai ELC 5-2, VBSK–FC Ajka „B” 0-18, VFC USE „B”–VBSK 11-1, Pápai ELC–FC Ajka „B” 5-11.

U15 téli futsaltorna, E csoport (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): VFC USE „A”–Nemesvámosi LSE 20-0, Szilágyi DSE–Nemesvámosi LSE 17-0, Szilágyi DSE–VFC USE „A” 3-8.

U15 téli futsaltorna, F csoport (Zirc Sportcsarnok): FC Zirc–Csetény SE 8-5, Gyulafirátót SE–Start SE 2-8, FC Zirc–GySE 14-0, Start SE–Csetény 7-4, FC Zirc–Start SE 8-1, GySE–Csetény SE 1-7.

U17 lány téli futsaltorna, A csoport (Veszprém, Egyetemi Városi Stadion): FC Ajka–Devecser SE 10-1, Devecser SE–Pápai ELC 0-11, FC Ajka–Pápai ELC 0-6.

U17 lány téli futsaltorna, B csoport (Veszprém, egyetemi stadion): Balatonfüredi FC–VFC USE 1-10, WTV Sport Kft.–Szabadbattyán KSE 0-5, BFC–Szabadbattyán KSE 1-10, Szabadbattyán KSE–VFC USE 4-5, BFC–WTV Sport Kft. 7-0, WTV Sport Kft.–VFC USE 0-9.