Öt megyei játékos a válogatottban

A megyeszékhelyen edzőtáborozik az U18-as ifjúsági Európa-bajnokságra készülő férfikézilabda-válogatott.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Zágrábban rendezik meg augusztus 9. és 19. között az U18-as férfikézilabda-Európa-­bajnokságot, amelyre már gőz­erővel készül a magyar nemzeti csapat.

A válogatottba öt Veszprém megyei fiatal is meghívást kapott, a keretben szerepel a Telekom Veszprém két játékosa, Kőhegyi Ákos és Lev Szharev, valamint a Balatonfüredi KSE három fiatalja, Szász Bálint, Vajda Huba és Gál Dominik is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A mieink a kontinensvetélkedőn a C csoportba kaptak besorolást Németországgal, Spanyolországgal és Oroszországgal együtt. A versenykiírás szerint a kvartettek első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé, és innen már egyenes kieséses szakasz következik, míg a 3–4. helyezettek sem utaznak haza, hanem a 9–16. helyért folytathatják a csatározásokat.

Gyurka János szövetségi kapitány tanítványai már hetek óta gyakorolnak együtt, több felkészülési mérkőzést vívtak és Portugáliában egy tornán is részt vettek. Ott Romániát tíz góllal győzték le (33–23), Olaszországgal ikszeltek (28–28), míg a házigazdáktól egyetlen góllal kikaptak (24–23), így a második helyet szerezték meg.

Jelenleg Veszprémben edzőtáborozik a gárda, s az arénában már kétszer megmérkőztek Lengyelország korosztályos alakulatával. Az első meccsen szoros küzdelemben, 23–21-re kikaptak. Ezen a találkozón Bognár, Czakó és Papp is egyaránt három gólt szerzett.

A második mérkőzés is egyenlő erők küzdelmét hozta, ahonnan ezúttal a magyar csapat került ki győztesen. A legeredményesebb játékos Bálint volt, aki kilenc gólt szerzett, míg Tóth háromszor talált be.