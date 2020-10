Öt veretlen mérkőzés után áll a BFC az NB III.-ban

A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdőt látja vendégül vasárnap 13.30-tól a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 16. fordulójában a Balatonfüredi FC.

– Szeretném, ha a továbbiakban is tudnánk pontot, pontokat szerezni. Nem titok, a Gárdony ellen is itthon akarjuk tartani a három pontot – nyilatkozta Borgulya István, a Balatonfüred edzője. – Attól függetlenül is, hogy a hetünk nem jól alakult, hiszen két játékosunk is megsérült. Szabó Bence a napokban, sajnos őt elvesztettük hat hétre…

Szabó elvesztése komoly érvágásnak tűnik, hiszen eddig megszerzett 12 góljával a Nyugati csoport második helyén áll a góllövőlistán.

– Nagyon meghatározó játékosunkra nem számíthatunk, de menni kell tovább. Előre kell tekinteni, és maximálisan bízom abban, aki a helyén fog játszani – fogalmazott a piros-fehérek szakembere, aki elmondta azt is: az aktuális ellenfélről természetesen mindig tájékozódik, adatokat gyűjt, de abban bízik igazán, amit ő lát és tapasztal.

Kérdésünkre, hogy komolyabban veszik-e a Balatonfüredet az elmúlt hetek győztes meccsei miatt, hiszen az elmúlt öt fordulóban 13 pontot szereztek, Borgulya István úgy felelt, hogy minden jel szerint nem úgy fognak pályára lépni ellenük az ellenfelek, ahogy eddig.

– Biztos, hogy készülnek ellenünk, hiszen lett némi tekintélyünk – mondta az edző. – De mi játsszuk a magunk játékát, készülünk becsülettel. Úgy szeretnénk majd decemberben pihenőre vonulni, hogy legyen esélyünk tavasszal a bennmaradásra.