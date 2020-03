Ötgólos előnyt szerzett Újvidéken a Telekom Veszprém

Különösebb megerőltetés nélkül ötgólos előnyt szerzett a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese a SEHA-Liga negyeddöntőjében az RK Vojvodina ellen. A visszavágót március 14-én, szombaton 19 órakor rendezik meg a Veszprém Arénában.

Vojvodina-Telekom Veszprém 26-31 (10-15)

Újvidék, 500 néző. V.: Metalari, Nikolovszki (északmacedónok). Vojvodina: Verkics 1 – Prodanovics, Medurics, M. Mirkovics, Sretenovics 1, Pribak 3, Grozdanics 3 (2). Csere: Arsenics (kapus), Sztojkovics 9 (5), J. Nikolics 4, Ratkovics 2, Stankovics, Vuckovics, Tomics 1, Ovcsina 2. Edző: Borisz Rojevics.

Telekom Veszprém: Cupara – Gajic 5 (3), Paczkowski 1, Nenadics 1, Blagotinsek 4, Lauge 5, Manaszkov. Csere: Székely (kapus), Mackovsek 1, Nilsson 4, Moraes, Lékai 1, Strlek 7, Terzic, Jahija 1, Marguc 1. Edző: David Davis.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 8/6, ill. 3/3.

A SEHA-Liga negyeddöntőjében két mérkőzés dönt a négy közé jutásról. A Telekom Veszprém a B csoport győzteseként a másik ágról a negyedik helyezett szerb Vojvodinával méri össze erejét, a párharc idegenben kezdődött.

Szokatlan időpontban, délután 13 órai kezdettel rendezték meg a találkozót, ahol a jóval esélyesebb vendégek villámrajtot vettek, a 10. percben 1-6 állt az eredményjelzőn. A hazaiak hiába támadták Cupara kapuját, azt a 13. percig csak hétméteresből tudták bevenni. Az első akciógólt Nikolics szerezte (3-7).

Kisebb hullámvölgybe került a vendégcsapat, ami azt jelentette, négy percig megállt a gólgyártás. Gajic törte meg a gólcsendet büntetőből. A hétméterest Manaszkov harcolta ki, akit viszont ezt követően úgy kellett letámogatni a bokája miatt (Prodanovics lépett be alá, miközben kanyarodott fel), a bal szélre Strlek érkezett.

Mindkét kapus hozzá tudott tenni a találkozóhoz, Verkics még gólt is szerzett, de Cupara is több nagyszerű védést mutatott be.

Gajic szélső befutását követően 6-10-re állt a meccs, azonban sorozatban kimaradt több kecsegtető bakonyi lehetőség is, így a Vojvodina felzárkózott két gólra (23. perc: 8-10). Mackovsek és Strlek villant, de aztán megint a házigazda pillanatai következtek (10-12). Ráadásul Moraes a jobb combjához kapott, meghúzódott, ő is cserére kényszerült.

A félidő hajrájában aztán előbb Székely kivédte Grozdanovics hetesét, majd Cupara zsinórban hárította a szerb lövéseket, míg a veszprémi támadószekció Strlek, Nilsson és Lauge találataival öt gólra hizlalta az előnyt.

Székely védésével folytatódott a szünet után a találkozó, majd Nilsson és Strlek talált be (32. perc: 10-17). A Vojvodina ötre csökkentette hátrányát, miután a Telekom rendre emberhátrányban játszott.

Nem volt nagy a tempó vagy különösebben izgalmas a meccs, ám mielőtt teljes érdektelenségbe fulladt volna a találkozó, a Vojvodina kihasználva a veszprémi támadók hibáit, felzárkózott 21-23-ra (49. perc). Főleg a rutinos Sztojkovics járt az élen a gólszerzésben, aki sokáig minden hétméterest hibátlanul értékesített.

Aztán emberelőnybe került a Veszprém, s ezt a két percet két góllal hozta le a magyar bajnok (21-25). Ezt követően nem maradt több kérdés, a hajrában már a Telekom kézben tartotta a meccset és megérdemelten nyert.