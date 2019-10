Otthon is folytatná sorozatát az FC Ajka

Hosszú szünet, mintegy másfél hónap után lép ismét hazai pályára az FC Ajka, amely az utóbbi időben remek eredményeket produkál a labdarúgó NB II-ben. Vasárnapi ellenfele szintén jó formában várja az összecsapást.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Szeptember 7-én játszott legutóbb otthonában az FC Ajka, amely akkor – pótolt meccsen – 4-3-ra kikapott a Nyíregyházától. Az elmúlt egy hónapban aztán sikerült javítania a Veszprém megyei gárdának: Kis Károly legénysége megverte az akkor éllovas Budafokot, három ponttal tért haza Szombathelyről, majd az élmezőnyhöz tartozó Siófok otthonában játszott 2-2-es döntetlent.

– Nehéz sorozat háromszor egymás után idegenben játszani, nyugodtan mondhatom, hogy jól jöttünk ki ebből az időszakból. Erős csapatokkal játszottunk, és sikerült helytállnunk, az eredmények mellett a játék is biztató volt. Mindegyik meccsen sok helyzetet tudtunk kialakítani, és elég jó arányban is használtuk ki a lehetőségeinket – fogalmazott Kis Károly. Az FC Ajka szakvezetője dicsérte játékosait, akik többször is (sérülések és betegségek miatt kialakult) nehéz helyzetben bizonyítottak, az őket elkísérő szurkolóknak pedig köszönetet mondott a biztatásért.

Az ajkaiak gyengén kezdték a szezont, de aztán jó szereplésükkel, idegenbeli bravúrjaikkal a 11. helyre tornászták fel magukat a tabellán. A csapat hazai mérlege ugyanakkor egyelőre gyenge: három vereség mellett mindössze egyszer nyert otthonában a zöld-fehér alakulat.

A vasárnapi vendég Szeged-Csanád hasonló utat járt be eddig ebben az idényben, mint az Ajka. A szegediek az első hat fordulóban nem tudtak nyerni, azóta viszont sorozatban négy sikert arattak, az együttes hetedik a másodosztály tabelláján, négy ponttal szerzett többet az ajkaiaknál.

– Újabb feladat áll előttünk, egy remek formában lévő együttest látunk vendégül, a lecke fel van adva. Jól ismerjük ellenfelünket, a szegedieknél több rutinos játékos is akad, nem csodálkozom, hogy a rossz rajt után tudták rendezni a sorokat. Aki kilátogat a mérkőzésre, biztosan nagy csatát lát majd. Szoros a mezőny, szinte bárki megverhet bárkit, minden meccsen óriási a küzdelem. Mi szeretnénk folytatni jó sorozatunkat, itthon is megmutatni, mire vagyunk képesek, örömet szerezni a hazai közönségnek – mondta lapunknak Kis Károly. Az FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics bajnoki találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik.