Pápai aranyérem a kézi-labdás megyei döntőben

A veszprémi Tüzér utcai sportcsarnokban rendezte meg a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség a 2017/2018. évi megyei első osztályú női kézilabda-bajnokság döntőjét, melyen a mezőny két legjobban teljesítő csapata, Balatonszemes és a Kilián DSE Pápa gárdája találkozott egymással.

Az alapszakaszban ősszel Pápán egy góllal a pápaiak nyertek, a tavaszi visszavágón viszont a vártnál simábban, hét góllal diadalmaskodtak a balatonszemesiek, így nehéz lett volna megjósolni, hogy semleges pályán mire mennek egymással a felek. Annál is inkább, mert Koncz János edző kapusposzton problémával küzdött, hiszen Erdélyi Adrienn megsérült az országos kispályás labdarúgó-diák-olimpia döntőjén, így sokáig nem lehetett tudni, ki fog védeni, végül Erdélyi sérülten is vállalta a játékot.

– Korábbi NB-s múlttal rendelkező játékosokkal tűzdelt, harcos, jó csapattal mértük össze erőnket – tekintett vissza a fináléra Koncz János, a pápai csapat edzője. – Úgy utaztunk el, hogy veszítenivalónk nincs, ezért felszabadult játékot kértem és kaptam is a lányoktól. Hozzá kell tennem, ezúttal is végletekig kiélezett volt a játék, hiszen az 50. percig egyszer sem vezettünk, végül az utolsó tíz percben a maradék energiáinkat is mozgósítva fordítottunk, és innentől kezdve már nem engedtük ki a kezünkből a vezetést. A védekezésünk rendben volt, gyors indításból egy-két gólt kaptunk csak, támadásban pedig Pődör Patrícia és Györkös Hanna 16 gólja pedig

önmagáért beszél. Gratulálok a lányoknak, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban, ugyanis a meccs után elköszöntem a csapattól, jövőre másvalaki ül majd le a kispadra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A 26:24-es sikerével a Kilián tehát megvédte bajnoki címét, sőt Pődör Patrícia 209 találatával a gólkirályi címet is begyűjtötte.

Eredmény: Balatonszemes KSE-Kilián DSE Pápa 24:26 (15:13).

A bajnokság végeredménye: 1. Kilián DSE Pápa, 2. B.-szemes, 3. KK Ajka.