Pénteken a Haladás otthonában zárják az évet a veszprémiek

Súlyos vereség után készül az esztendő utolsó mérkőzésére az 1. Futsal Club Veszprém, amely ma a második helyen álló Haladás vendége lesz.

Az előző szezonban még rangadót vívni utazott Szombathelyre az 1. FC Veszprém, idén azonban óriásit változott a helyzet a bakonyiaknál, akik már nem a dobogót ostromolják (tavaly bronzérmes lett az együttes), hanem lassan a bennmaradásért harcolnak.

Az Aramis elleni hétfői meccs a sokadik csepp volt a pohárban, Frank Tamás jelenlegi csapata 8-3-ra kapott ki a tréner korábbi együttesétől.

A veszprémi egyesület hivatalos sajtónyilatkozatot adott ki a találkozót követően. Az írás Rajki Tamás ügyvezető szavait idézi.

– Természetesen, ahogy a siker, úgy a kudarc is a miénk. S nem véletlenül beszélek többesszámban: egy csapatot alkotunk eredményességben és eredménytelenségben is. Amit az őszi szezonban tanúsítottunk, pontosan tudjuk, hogy nem minősíthető, ezért elnézést is kérünk mindenkitől, de legfőképp szurkolóinktól.

– Dolgozunk, keressük a kiutat. A vezetőség épp ezért a közeljövőben meg fogja tenni a szükséges lépéseket! A bizalmunk viszont a szakmai vezetőnk felé – ahogy a munkába vetett hitünk – továbbra is töretlen! Egy a célunk: kiszolgálni ismét közönségünket – fogalmazott Rajki Tamás.

Az 1. FCV jelenleg kilencedik a 10 csapatos NB I-ben, ugyanannyi ponttal (nyolc) áll, mint a sereghajtó Rubeola FC. Az alapszakaszból még öt forduló van hátra.

A 14. körben a bakonyiak a bajnoki címre pályázó, tavaly ezüstérmes Haladás vendégei lesznek. A szombathelyiek a második helyen állnak, csak a címvédő Berettyóújfalu jobb náluk. A mérkőzés ma 18.30-kor kezdődik. A két csapat szeptemberi találkozóján a Haladás szoros csatában nyert, 1-0-val (Dróth volt eredményes az utolsó percben) vitte el a pontokat a Március 15. úti sportcsarnokból.