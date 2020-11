Perutz FC: Három edzés után kénytelenek játszani

Hiába kért halasztást, ismét muszáj pályára lépnie a Perutz FC-nek a labdarúgó NB III-ban, hiszen a Gárdony-Agárd után a THSE-Szabadkikötő sem egyezett bele a halasztásba.

November 9-én Orbán Viktor miniszterelnök szigorító intézkedéseinek kihirdetése után Csányi Sándor, az MLSZ elnöke bejelentette, félbeszakad az NB III-as labdarúgó-bajnokság. A bakonyaljaiak emiatt a hét első két napján nem is edzettek, ám kedden este jött a hidegzuhany: zárt kapuk mögött mégis folytatódhat a kiírás.

– Megmondom őszintén, amikor Csányi Sándor bejelentette, hogy félbeszakad a bajnokság, egyetértettem a döntéssel, sőt úgy vélekedtem, korábban meg kellett volna már hozni ezt a döntést, hiszen teljesen irreálisan alakul a bajnokság – mondta Lengyel Ferenc. – Legnagyobb meglepetésemre aztán másnap este azt az információt kaptam, mégis lesznek meccsek, így miután hivatalosan is megerősítették ezt, szerdán már edzettünk, igaz, a többségnek a vírus miatt jókora lemaradása van.

Koronavírusos megbetegedések miatt a Szabadkikötő három alkalommal is halasztást kért aktuális ellenfelétől, a BKV Előre, a Balatonfüred és az Érd is sportszerűen beleegyezett, hogy a meccset egy későbbi időpontban játsszák le. A 17. fordulóban viszont a Ménfőcsanaknak pályára kellett lépnie a Tintahalak ellen, még a 48 esztendős, a korábbi 11-szeres válogatott Korsós Attila is reaktiválta magát, mert a koronavírus-járvány miatt elfogytak a játékosok a Ménfőcsanakból. Talán akkora baj nincs, hogy Lengyel Ferencnek is játszania kelljen, a keretbe többen is visszatértek, igaz, nincsenek megfelelő fizikai állapotban.

– Szabó Zsolt, Irmes Dávid, Kalász Milán, Nagy Tamás, Baldauf Konrád, Skriba Máté és Koronczai Benjamin is zöld utat kapott, igaz, többségük messze van a top formától, három hete nem edzettek. Csúnya szóval élve, „darabra megvagyunk”, a minőség azonban hiányzik. Teljesen érthetetlen, hogy az Érd például már öt bajnokiját halaszthatta el, mi kettőt szerettünk volna, egyet sem sikerült. Ettől függetlenül sportemberhez méltóan pályára lépünk szombaton és igyekszünk jó eredményt elérni – tette hozzá Lengyel Ferenc.