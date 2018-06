Radnai Gábor, a bravúrok kapusa lett az év legjobbja

Lapunk idén Radnai Gábort, a Fűzfői AK kapusát választotta meg a szezon legjobb játékosának a labdarúgó megye I-ben. A rutinos hálóőrrel ez alkalomból beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Beszámoltunk róla, a 2017/2018-as szezonban Radnai Gábor érdemelte ki a Napló elismerését. Lapunk minden évben egy futballistát díjaz az MTD Hungária megye I-es labdarúgóbajnokság mezőnyéből, a kupát a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóságának évadzáróján adjuk át.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az utóbbi években rendre támadók kapták meg a kitüntetést, ezúttal viszont egy kapusra esett a választásunk. Nem véletlenül. A Fűzfői AK „csak” ötödik lett a pontvadászatban, a rutinos portás azonban fantasztikus teljesítménnyel tette le ismét a névjegyét a bajnokságban. Főképp a szezon vége volt emlékezetes. Radnai először a bajnoki címre törő balatonfürediek szemét védte ki (csapata órási meglepetésre nyert), majd nem sokkal később a kapus visszaadta a Balaton-partiaknak azt, amit elvett, az aranyérmet bebiztosítani kívánó Úrkút otthonában halmozott bravúrt-bravúrra (az úrkútiak nem tudtak győzni, s ezzel elúszott a bajnoki címük).

– Tényleg jó szezont zártunk, de lehetett volna jobb is. A kiemelkedő csapatok ellen felszívtuk magunkat, remekül teljesítettünk. Ez bennünk van, hiszen nagyon jó a játékosállományunk, azonban kevesen vagyunk, így sajnos nem lett meg a dobogó. Ha nem bukunk felesleges pontokat a gyengébb együttesek ellen, odaérhettünk volna a harmadik helyre. Ám ha azt veszem, hogy szűk a keret és a fél csapat különböző elfoglaltságok miatt edzeni sem tud, mindenképpen jó eredmény, amit elértünk – fogalmazott Radnai Gábor, aki öt és fél éve futballozik Balatonfűzfőn. Egyébként veszprémi nevelés, és a felnőttek között is a megyeszékhely alakulatában mutatkozott be, 18 évesen védhetett az NB II-ben. A tehetséges hálóőr pályafutása során megfordult Balatonfüreden, Hévízen, Márkón, Tapolcán, Várpalotán és Pápán. Utóbbi helyen, az egykori Elmax színeiben negyedik lett az NB III-ban. Jó csapatokban szerepelhetett, abból a szempontból viszont pechje volt, hogy odaigazolását követően nem sokkal több klub is megszűnt, így máris váltania kellett.

A 32 éves futballista hosszú NB-s korszak után folytatta a megyei osztályban pályafutását, ma már munka mellett űzi a focit, ráadásul edzőként is dolgozik, a FAK női csapatát irányítja.

– A lányokkal szintén nem sikerült elérni a dobogót, de nem sokon múlt, egyetlen siker kellett volna hozzá. Egyébként élvezem, korábban nem gondoltam, hogy lesz türelmem ehhez, de nagyon szeretek velük dolgozni.