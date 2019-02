Ragyogó napsütés várta a résztvevőket Balatonfüreden

Negyedik alkalommal rendezték meg vasárnap a Szerelmes Füred elnevezésű futóeseményt, amelynek résztvevői nemcsak a szerelem közismert fűtőereje miatt nem fagytak tréningruháikba, a tóparti városban gyönyörű napsütés fogadta az indulókat.

Aki egyszer is részt vett a Szerelmes Füreden, jól tudja, inkább érdemes a programot futóeseménynek nevezni, mint versenynek.

Bár páros (és a kiírásban először tavaly belevett) egyéni számok indulói alaposan odateszik magukat a pályán, mégsem az eredmény, hanem a jó hangulat és a közös sportolás öröme a legfontosabb tényező ezen a napon.

A hagyományoknak megfelelően idén is több száz ember sorakozott fel a balatonfüredi megmérettetés rajtjában, de szinte csak ez volt a közös a korábbi alkalmakkal.

A helyszín változott, a versenyközpont ezúttal a Vitorlás tér/Kisfaludy színpad környéke volt, a pálya két körből állt egy személynek, a futókat pedig csikorgó hideg helyett kellemes idő fogadta.

Igaz, a hőmérő higanyszála nem mutatott többet néhány Celsius foknál reggel, azonban a szikrázó napsütés ezt kimerítő módon kompenzálta.

Először az egyéni/szingli indulók rajtoltak, ők hét kilométert teljesítettek, a párosok pedig ennek a dupláját, váltóban 14 kilométert futottak.

– Már most nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, ezek alapján mondhatom, hogy az idei volt a legsikeresebb alkalom a Szerelmes Füred történetében – nyilatkozta a Naplónak Baranyai Máté főszervező, a Balatoni Helyi Értékek Egyesület rendezvényszervezője, aki kiemelte: sok résztvevő az egész hétvégét a városban töltötte, ami turisztikai szempontból is mindenképpen pozitívum.

Baranyai Máté azt is hozzátette, hogy köszöni mindenki munkáját, a Szerelmes Füred idén is komoly összefogás eredményeképpen jöhetett létre.

A futók – akiket lelkes szpíkerek bíztattak, és első osztályú kiszolgálás várt – a Tagore és az Aranyhíd sétányon haladtak végig, a forduló a Kisfaludy strand parkolójában volt. A párosok között Szabó Tünde maratonfutó olimpikonunk és Barna Tamás végzett az első helyen egy órán belüli idővel (00:57:04), megelőzve a Turós Izabella–Iván László (01:03:16), valamint a Kálmán Teréz–Szilvási Péter (01:04:13) kettősöket.

Az ország egyik leghíresebb ultrafutója, Bogár János, Varga Ildikóval a hatodik helyen végzett.

A duóknál a férfi tagok futottak először, és várták virággal, illetve csókkal párjukat a célban.

Az egyéni versenyszámban egy hölgy, Málics Hajnalka szerepelt a legjobban (00:31:45), a második helyen Sövegjártó Etele (00:33:28) végzett, harmadikként pedig Eiserle Judit (00:33:36) zárt.