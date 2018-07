Rajtol a hagyományos almádi sakkverseny

Kilenc ország több mint száz sakkozója ül asztalhoz a hagyományos Pannónia-kupán, amelynek a Pannónia Kulturális Központ ad otthont.

Huszonharmadik alkalommal rendezik meg idén a Pannónia-kupa nemzetközi sakkversenyt, amelyen ezúttal is rangos mezőny gyűlt össze.

A balatonalmádi esemény július 18-án, szerdán veszi kezdetét és egészen vasárnapig tart. A helyszín nem változott a korábbi évekhez képest, a játékosok a Pannónia Kulturális központ légkondicionált termeiben küzdenek meg a legjobb helyezésekért.

A hagyományos megmérettetést két csoportban bonyolítják le, az előzetes nevezések alapján több mint százan indulnak el a versenyen. Szerdán 14 óráig még lehet nevezni a viadalra.

Az idei kupán a hazai sakkozók mellett összesen nyolc országból érkeznek játékosok, amerikai, cseh, finn, olasz, örmény, svájci, svéd és szlovák indulók is asztalhoz ülnek majd.

Szintén nem újdonság, hogy a rövid partik kedvelői is szerepet kapnak az esemény keretein belül, július 20-án 17 órai kezdettel 5-5 perces villámjátszmákban csaphatnak össze egymással az arra kedvet kapók. Erre a viadalra a helyszínen lehet jelentkezni a kezdés időpontjáig, a fő versenytől függetlenül is.

A Pannónia-kupa megnyitóját és a sorsolást szerdán 15.30-tól tartják, az első for­duló 16 órakor rajtol. Az utolsó, hetedik kör vasárnap délelőtt 9-kor indul, az eredményhirdetés 14.30-kor lesz.