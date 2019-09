Rangadót nyert a Hoya Veszprém a MAFC-cal szemben

Madár András szenzációs játékával és a csapattársak hősies küzdelmével rangadót nyert a Hoya Pannon Egyetem Veszprém alakulata a férfi kosárlabda NB I/B piros csoportjában a MAFC ellen.

Hoya Veszprém–MAFC 107-99 (26-18, 22-29, 19-22, 40-30)

Veszprém, 400 néző. V.: Praksch, Győrfy, Vida. Hoya Pannon Egyetem Veszprém: Szabó 9/3, Füzi 14/6, Kovács 7/3, Körtélyesi 8/6, Völgyi 16. Csere: Medve 5/3, Madár 33/15, Czirbus 5, Mucza 12/3. Edző: Mérész Csaba.

MAFC: Richmond 27/3, Katona 13/12, Misek 9, Tóth P. 17/3, Harazin 8. Csere: Polgárdí 7, Lakits, Csapai 10, Bordács 8. Edző: Hencsey Tamás.

Rögvest rangadóval kezdte a 2019/20-as idényt a tavalyi ezüstérmes Hoya, amely a harmadik helyezett MAFC-ot fogadta. A mérkőzés előtt a veszprémi klub elköszönt a nyáron visszavonuló Helmeczi Andrástól és az edzői pályafutással felhagyó, korábbi másodedzőtől Lőrincz Alextól.

Tripla özönnel indított a Hoya, sorrendben Kovács, Körtélyesi, és Füzi kétszer is betalált a hárompontos vonalról (12-4). A MAFC is kezdett úrrá lenni a kezdeti idegességén (12-11), azonban a Veszprém Mucza pontjaival 24-14-re meglépett. A negyed végén is biztosan vezetett a házigazda.

A második felvonást MAFC trojka nyitotta, és a fővárosiak fokozatosan átvették a játék irányítását (32-31). A 17. percben a vendégek átvették a vezetést (36-37). A félidő végéig felváltva estek a kosarak, a Veszprémi minimális előnyt harcolt ki (48-47). A térfélcsere után azonban rengeteg hiba csúszott a hazaiak játékába és 53-60-ra alakult az állás.

Az addig csendes közönség hatalmas buzdításba kezdett és a fogcsikorgatva küzdő Hoya felzárkózott 67-69-re. Az utolsó játékrész elején el akarta dönteni a csatát a MAFC (67-78), ám ekkor Madár vette kezébe a karmesteri pálcát, szórta a pontokat, osztotta a passzokat, és labdákat is szerzett. A vezérletével előbb utolérte ellenfelét a Hoya (93-92), majd a büntető párbajt hozó végjátékban a mérkőzést is sikerült behúznia.

Mérész Csaba: – Jó ritmusban, kellő agresszivitással kezdtük a találkozót. A második negyedtől azonban szétesett a támadó- és a védőjátékunk is. Lépésről, lépésre sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, jelentős hátrányt ledolgozva. Óriási mérkőzést játszottunk, nagy szívvel küzdöttünk, és megérdemelten nyertünk.