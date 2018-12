Rangadót nyert a Veszprém

Hétgólos, izgalmas rangadót nyert meg hazai környezetben csütörtökön este az 1. FC Veszprém a futsalélvonalban.

1. FCV-Dunaferr 4-3 (1-1)

Veszprém, 800 néző. V.: Szilágyi, Kubicsek, Zimonyi, Leél-Őssy. 1. Futsal Club Veszprém: Schmidmajer – Tatai, Komáromi, Dávid, Bencsik R. Csere: Spandler, Tar, Márkus, Gyurcsányi, Bognár, Bencsik Á. Simon. Edző: Madarász János. Dunaferr: Reveland – Németh, Pál, Fekete, Hosszú. Csere: Cseresnyés, Oroszi, Klacsák, Fridrich, Szeghy, Szabó, Sáhó, Csányi. Edző: Fehér Zsolt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Komoly rangadónak adott otthont csütörtök este a Március 15. úti sportcsarnok: a harmadik Veszprém fogadta közvetlen riválisát, a második helyen álló Dunaferrt.

Nagy hazai helyzettel indult a meccs, a bakonyiak nekiugrottak ellenfelüknek, amelyet a volt veszprémi Reveland bravúrjai mentettek sokszor csak meg a góltól.

A másik oldalon Pál kínálta meg Schmidmajert, de a Dunaferr jobbára csak védekezett. Az 1. FCV továbbra is sokkal veszélyesebb volt vetélytársánál. Reveland óriási bravúrt mutatott be, de a 13. percben már ő is tehetetlen volt, Tatai jobbról remek bombával pókhálózta ki a bal felsőt, 1-0.

A hazaiak csapatkapitánya nem sokkal később duplázhatott volna, de Reveland a helyén volt.

A dunaújvárosiak kapusa többször is nagyot védett, amikor pedig mögé került a labda, Márkus nem tudta a kapuba irányítani azt.

Eközben Schmidmajernek is akadt dolga.

Az utolsó percben kellett a bravúr a hazaiak kapusától, ám a veszprémiek eladták a labdát, a következő helyzetet pedig kihasználták a vendégek, Hosszú volt eredményes közvetlenül a félidő vége előtt., 1-1.

A második félidő elején Fekete veszélyeztetett kiszorított helyzetből, majd nem sokkal később a vendégek centere a kapufát találta el.

A 23. percben Pál lövése pattant meg és kötött ki a bal alsóban, 1-2.

A 24. percben Dávid egalizált, egy csel után a hosszúba lőtt, 2-2.

Rákapcsoltak a bakonyiak, és ennek meg is lett az eredménye, a 27. percben Bencsik R. passzát Tatai értékesítette, 2-3.

A dunaújvárosiak lehozták kapusukat, és 5 a 4 ellen támadtak.

Sáhó állt közel a gólszerzéshez, majd Schmidmajer ért le szépen a bal alsóba egy Fekete próbálkozásnál.

A vendégcsapat igyekezett nyomást gyakorolni ellenfelére, de természetesen ebben nagy volt a kockázat.

Kézben tartotta a Veszprém a meccset, de elég volt egy kihagyás. Tar nagy hibáját követően Fekete szépen oldotta meg az adódó lehetőséget, 35. perc: 3-3.

A 36. percben Tatai remek egyéni teljesítménnyel juttatta ismét előnyhöz az 1. FCV-t, 4-3.

A hajrában visszaállt az öt a négy elleni játékra a Dunaferr, de nem tudott eredményes lenni, sőt Dávid lövése pattant ki a kapufáról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS