Rasovszky Kristóf percre pontosan megtervezte edzőjével az évet

Éremért utazik majd a nyári, tokiói olimpiára a Balaton Úszó Klub kiválósága, a világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf.

Szokolai László tanítványa lapunknak elmondta, január 2-án megkezdte a felkészülést az idei évre, különösen a nyári ötkarikás játékokra koncentrálva.

– Tavaly a versenyszezon befejezésekor hetekre lebontva megterveztük edzőmmel az idei évet. Eszerint a felkészülést január 2-án kezdtük, majd egy thaiföldi edzőtáborban veszünk részt. Február közepén indulok az első idei versenyemen, Dohában tartják meg a nyílt vízi világkupa sorozat második viadalát. Ezt követően visszatérünk Thaiföldre – tudtuk meg a balatoni cápától, akit a vizes sportokat tömörítő európai szövetség (LEN) a 2019-es esztendő legjobb nyílt vízi úszójának választott meg.

Márciustól itthon folytatja az edzéseket Rasovszky, s ebben az egy hónapos időszakban részt vesz a felnőtt országos magyar bajnokságon. Nem lesz pihenő, ezt követően sem, Sierra Nevada a következő állomás, ahol már magaslati edzőtáborban gyűjt erőt a klasszis.

Május végén ismét hazautazik, ugyanis Budapesten vár rá két újabb megméretés: előbb a Lupa-tavon rendezik meg a LEN Európa-bajnokságot, ahol öt és tíz kilométeren, valamint váltóban indul, majd szintén a budakalászi tavon tartanak világkupafutamot, amely a sorozat negyedik állomása lesz.

– Az idén szinte biztos, hogy a világkupa-sorozat összetett versenyében nem tudok részt venni, vagyis nem tudom megvédeni a címemet, mert nem tudok annyi futamon részt venni, amellyel benevezhetek ide. Emiatt azonban cseppet sem búslakodom, hiszen bőven lesz tennivalóm és az olimpiai szereplés mindennél fontosabb – húzta alá a veszprémi sportember.

Az Európa-bajnokság kapcsán a BÚK úszója megjegyezte, a kontinensvetélkedő szépen beilleszthető a programba, és remek erőfelmérés lesz. Szerinte akiknek nem sikerült a tokiói kvalifikáció, azok különösen készülnek majd erre a versenyre, ezért kiélezett, izgalmas küzdelemre számít.

Kristóf a budapesti erőpróbákat követően újra Sierra Nevadába utazik, ismét magaslati tréningek várnak rá.

– A tavalyi remek eredményeket többek között annak is köszönhetjük, hogy kétszer is sikerült magaslaton edzőtáboroznunk. Most hasonló évünk lesz, hiszen a budapesti Eb előtt is szeretnék csúcsközeli formában lenni, viszont Tokióban már nemcsak megközelíteni szeretném ezt, hanem életem egyik legjobb állapotában szeretnék vízbe ugrani – magyarázta.

Szokolai edzővel július 25-én utaznak Tokióba, tíz nappal a rajt előtt. A tíz kilométeres számot augusztus 6-án rendezik.

– Nem merem kijelenteni, hogy aranyért utazom Japánba, azt viszont igen, hogy a célom az éremszerzés. Minden erőmmel azon leszek, hogy dobogóra állhassak. Nyilván sokan vagyunk így, így senki sem mehet biztosra. Augusztus 6-án délután már sokkal okosabbak leszünk – zárta a beszélgetést.