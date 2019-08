Rasovszky Kristóf Világkupa győztes!

A negyedik helyen végzett Rasovszky Kristóf az észak-macedóniai Ohrid-tóban megrendezett nyíltvízi Világkupa futamon, s ezzel elegendő pontot gyűjtött ahhoz, hogy megnyerje a sorozat összetett versenyét.

A széria hetedik állomását családias hangulatban rendezték meg, alig két tucatnyi indulóval. A gyönyörű időben és kristálytiszta vízben megrendezett 10 kilométeres futamon a Balaton Úszó Klub világbajnoka a negyedik helyen végzett. Ezzel elegendő pontot gyűjtött ahhoz, hogy bebiztosítsa az összetett versenyben is első helyét. A szabályok szerint Szokolai László tanítványának még kötelező részt vennie az utolsó kínai futamon, Chun’anban, ám a helyezés miatt nem kell aggódnia, behozhatatlan az előnye.

– Az utolsó kínai versenyen már csak élveznem kell az úszást, s ha az utolsó helyen érek be, akkor is megvan a Világkupa elsőség. Most messze vagyok a csúcsformától, ezt éreztem a vízben is, a vébé és a kanadai futamok óta már csak napi egyszer edzek. Itt most az volt a lényeg, hogy dobogóközeli helyen érjek be, és ez sikerült – nyilatkozta.