Rekord nevezés az évadzárón

Több mint 250 nevezés érkezett a VEDAC hagyományos évadzáró dobóversenyére, mely remek hazai eredmények mellett idén először ÖsszVEDAC évadzáróra bővült.

A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) évadzáró dobóversenye fontos esemény a dobók számára, a szezon zárásaként a dobóatlétika ünnepének számít.

Idén először hirdette meg a klub az ÖsszVEDAC Évadzárót, mely a dobóverseny körítéseként teljes klubszintű eseménnyé bővült. A szervezők meginvitálták a futó és ügyességi szakág sportolóit, edzőit, szülőket és szimpatizánsokat, így egy remek hangulatú összejövetellé bővült a kiemelkedő nevezést hozó dobóverseny.

– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan részt vettek az évadzárónkon. Úgy gondolom, aki él és mozog a magyar dobóatlétikában, az igyekezett tiszteletét tenni ezen a viadalon. Ez is jól jelzi, hogy rangos megméretést rendeztünk, amely hasonló, idényt befejező erőpróbák között előkelő helyet foglal el – hangsúlyozta Török Krisztián, a VEDAC szakmai igazgatója.

A szakvezető kiemelte, több veszprémi sportoló is kiváló eredményt ért el, idei legjobbját és/vagy egyéni csúcsot teljesített.

Török Krisztián hozzátette, sok ügyes versenyzővel találkozhattak a versenyen. Igen örömteli, hogy a hazaiak közül Czeller Gábor és Gombás Petra is nagy egyéni csúcsot dobott, de Cserháti Simon is dicséretet érdemel, ő is jól teljesített.

Veszprém megyei eredmények:

Férfi. Diszkoszvetés: 1. Aranyi Ferenc 49.33, 2. Dobi Balázs 35.51, 3. Stadtschmitzer Miklós 34.35. Kalapácsvetés: 2. Nagy Gergely (Pápai AC) 63.46, 4. Czeller Gábor 61.50. Junior. Diszkoszvetés: 1. Aranyi Ferenc 54.02, 3. Czeller Gábor 48.33. Kalapácsvetés: 2. Czeller Gábor 71.14 (egyéni csúcs), 4. Cserháti Simon 61.88 (egyéni csúcs). Ifjúsági. Diszkoszvetés: 5. Temesi Márton 41.33 (egyéni csúcs). Kalapácsvetés (5 kg): 1. Sztupák László (PAC) 68.56, 5. Füredi Dániel (PAC) 57.27 (egyéni csúcs), 6. Molnár Dániel (PAC) 50.52. Serdülő. Kalapácsvetés: 2. Füredi Dániel (PAC) 66.54 (egyéni csúcs), 3. Tóth Richárd (PAC) 54.16, 4. Görföl Benedek 53.31. Újonc. Kalapácsvetés: 6. Vecsei Bálint 34.64. Diszkoszvetés: 6. Lipót Dániel 22.91 (egyéni csúcs). Gyermek. Kalapácsvetés (3 kg): 2. Füredi Dominik (PAC) 40.06, 3. Horváth Áron (PAC) 38.16, 4. Füredi Dávid (PAC) 36.99 (mindhárom egyéni csúcs). Gerelyhajítás: 1. Földy Kornél 24.04 (egyéni csúcs), 2. Lipót Dániel 21.61. Kalapácsvetés (2 kg): 2. Füredi Dominik 51.23, 3. Füredi Dávid 49.72, 4. Horváth Áron 47.53 (mind PAC és egyéni csúcs).

Női. Kalapácsvetés: 3. Gombás Petra 51.52 (egyéni csúcs), 6. Pacher Alexandra (egyéni csúcs). Gerelyhajítás: 1. Máté Fanni Szabina 45.37. Ifjúsági. Gerelyhajítás: 1. Kövér Fanni 38.63, 2. Gombás Petra 31.79 (egyéni csúcs), 3. Pacher Alexandra 29.44. Kalapácsvetés: 1. Gombás Petra 62.52 (egyéni csúcs), 3. Csatári Jázmin 57.31. Serdülő. Gerelyhajítás: 1. Kövér Fanni 48.80, 3. Dósa Jázmin 36.80 (egyéni csúcs). Gyermek. Kalapácsvetés: 1. Gáspár Szilvia 53.29 (egyéni csúcs), 2. Fertig Fanni 51.64 (egyéni csúcs). Gerelyhajítás: 1. Kéri Gerda 30.08.