Rekordot döntött a nevezés a balatonfüredi világkupára

Három hetes edzőtábort követően jó formában, éremre éhesen várja a balatonfüredi nyíltvízi úszó világkupát a Balaton Úszó Klub kiválósága, Rasovszky Kristóf.

Pénteken a nyíltvízi úszók magyar bajnokságát, szombaton pedig a FINA nyíltvízi úszó világkupájának helyszíne lesz Balatonfüred.

A tóparti város neve már egybeforrt a sportággal, 2010 óta rendszeresen tartanak itt nyílt vízi eseményeket.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere elmondta, a legnagyobb ilyen esemény a 2017-es világbajnokság volt, amely rangot, presztízst adott a városnak. A hétvégére rengeteg vendéget várnak, hiszen a világkupa mellett a magyar bajnokságot is lebonyolítják, illetve számos kulturális programot is szerveztek ezekre a napokra.

Rasovszky Kristóf, kétszeres Európa-bajnok veszprémi úszó vidáman, jó hangulatban várja a balatonfüredi megméretést.

– Három hetes, bulgáriai edzőtáborból érkeztem haza. Már az idénykezdet is remekül sikerült, de azóta megint sikerült egyet előre lépnem. Remek erőfelmérő lesz a füredi világkupa. Az idei fő versenyem az egy hónap múlva kezdődő világbajnokság, és a formát akkora időzítjük, de a hétvégi eredményemből kiderül majd, még miben kell javulnom, esetleg min kell változtatnom – nyilatkozta lapunknak a klasszis.

Szokolai László tanítványa hozzátette, Balatonfüreden az eddigi legjobb helyezése az ötödik, ezért mindenképpen szeretne szombaton dobogóra állni.

Kiderült az is, Kristóf a csütörtöki edzésen csobban meg először az idén a Balatonban.

– Elvileg 21 Celsius fokos a víz, ami teljesen ideális egy úszóversenyhez. Mindig nagyon jó érzés itthon, hazai környezetben versenyezni, s most is boldogsággal tölt el, hogy a családom, a szeretteim is testközelből szoríthatnak értem – mondta.

A Rasónak becézett sportoló lapunknak azt is elárulta, bajuszt növesztett az eseményre, s ha szerencsét hoz neki, akkor ezentúl így fog versenyezni.

Szántó Dávid, a világkupa szervezőbizottságának vezetője arról tájékoztatott, rekord nevezés érkezett a viadalra, eddig harminc ország képviselői jelezték indulási szándékukat.

– Szeretnek Magyarországra járni az úszók, jól érzik itt magukat és a körülmények is elsőrangúak. Új-Zélandtól kezdve Amerikán, Németországon, Hollandián át, Thaiföldig, számos távoli és közeli vidékről érkeznek az úszók, közel százan – hangsúlyozta.

Mint megtudtuk, 52 férfi és 44 női úszó adta le nevezését a világkupa negyedik fordulójára. A 10 kilométeres távnak éppen kétszer annyian vágnak majd neki, mint a legutóbbi setubali világkupa futamán.

Rasovszky Kristóf egyik legnagyobb ellenfele, a holland Ferry Weertman megjegyezte, minden világeseményen hatalmas csatát vívnak a magyar úszóval. Bár legutóbb az Eb-n a veszprémi fiú az utolsó métereken lehajrázta a hollandot, most szívesen visszavágna ezért. Ő is kiemelte, ez az utolsó lehetőség a világbajnokság előtt felmérni, jó úton jár-e.

Rasovszky Kristóf legutóbb a Seychelle-szigeteki világkupán vett részt, ahol harmadik lett.

A balatonfüredi eseményt szombaton 9.30 órától rendezik meg, ahol 10 kilométeres távot jelölnek ki.