Rekordszámú induló volt a balatonalmádi villámversenyen

Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a településen a Pannónia-kupa nemzetközi sakkversenyt, amely idén is kiegészült egy villámviadallal.

A fő verseny két csoportban zajlott: nyílt és 2000 ÉLŐ-pontszám alatti kategóriákban mérték össze tudásukat az asztalhoz ülők. – Összesen 123 játékos, köztük négy nemzetközi mester (IM), 10 Fide-mester (FM), valamint nagy létszámú ifjúsági játékos küzdött a fekete és fehér kockák felett a megszerezhető pontokért – kezdte beszámolóját Fáncsy Imre főszervező, akitől megtudtuk: az open csoport nagy izgalmakat hozott.

– Négyen is 5,5 pontot szereztek, így köztük a finomított számítás döntött. A bajnok végül Zentai Péter Fide-mester lett, aki a Balatonfüredi SC játékosa. A második helyen To Nhat Minh nemzetközi mester végzett. Az ifjúságot támogatni kívánó, 20 éven aluliak különdíját Öngüt Tamás Günes (FM) vehette át.

Külön elismerést kapott Kovács Judit, mint legjobb női versenyző, valamint Mészáros András nemzetközi mester, aki a szenior díjat vihette el. Veszprém megye kupáját az a Búzás Bertalan érdemelte ki, aki szintén magabiztosan teljesített ezen a versenyen. A 14 éven aluliak díja – egy Magyar Sakkvilág előfizetés – pedig a szintén jó formában játszó Szikszai Bertalané lett.

A 2000 ÉLŐ-pont aluliak versenyében Juhász Nagy Sándor, a helyi egyesület, a Kelet-Balatoni SE elnöke és játékosa végig vezetve, magabiztos játékkal szerezte meg az első helyet. A 11 éves, ezúttal 129 ÉLŐ-pontot gyűjtő Kossela Péter nyerte el a legjobb 18 éven alulinak járó kupát. A 10 éves Csernyik Márk harmadik helyezése is kiváló teljesítmény. A Magyar Sakkvilág előfizetést a ma már külföldön élő – de erre a versenyre hazatérő – Liebert Sámuel kapta.

A hagyományoknak megfelelően a hétfordulós fő verseny mellett lehetőség adódott egy villámversenyen való elindulásra is a kupa keretein belül.

– Összesen 71 sakkozó, köztük rengeteg címviselő, gyűlt össze azért, hogy megküzdjön a pénzdíjakért. A snell verseny győztese a papírformának megfelelően idén is Vertetics Attila lett. Kimagasló teljesítményt nyújtott a 11 éves veszprémi Kolimár Kristóf, aki 13 címviselőt, köztük három nemzetközi mestert is megelőzve az ötödik helyen végzett. A kilenc fordulóból egyedül ő tudott hétszer is győztesen felállni az asztaltól.

Eredmények

A csoport (78 induló): 1. Zentai Péter 5,5 pont, 2 To Nhat Minh 5,5, 3. Öngüt Tamás Günes 5,5, 4. Buzás Bertalan 5,5, 5. Sárdy Péter 5,0, 6. Takács Balázs IM 5,0.

B csoport (45 induló): 1. Juhász Nagy Sándor 6,5, 2. Kossela Péter 5,5, 3. Csernyik Márk 5,5, 4. Mecsnóber Máté Soma 5,5, 5. Téglás Mátyás 5,0, 6. Fodor Árpád 5,0.

A villámversenyen: 1. Vertetics Attila 7,5, 2. To Nath Minh 7,0, 3. Egresi Máté 7,0, 4. Binder Tamás 7,0, 5. Kolimár Kristóf 7,0, 6. Fáncsy Imre 6,5.