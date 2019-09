Rekordszámú résztvevő nevezett a megyei teniszbajnokságra

Rekordszámú teniszező indult el idén Veszprém megye felnőtt, egyéni és páros bajnokságán, amelynek Balatonalmádi adott otthont.

Rekordszámú, több mint harmincfős mezőny nevezett egyéniben a balatonalmádi Szent Erzsébet ligetben rendezett tenisz megyei bajnokságra, ahol így selejtezni is kellett a főtáblára kerülésért.

Vizkelety Attila versenyigazgató lapunknak elmondta: a rekkenő hőség ellenére fantasztikusan sikerült a megmérettetés, amelyen évtizedek óta nem volt ilyen jó hangulat. A nagy indulólétszám annak is köszönhető, hogy a nyílt versenyen sok amatőr is próbára tette magát, egyébként nem is rosszul.

Egyéniben Horváth Ádám szerezte meg a bajnoki címet, a döntőben Hitter Csabát legyőzve, a harmadik helyen Sarkadi Erik és Miklós Gyula végzett.

Párosban 12 duó viaskodott a végső győzelemért, amely Horváth Ádámé és Sztraka Tamásé lett, Horváth tehát duplázott a színvonalas megyei bajnokságon. A második pozíciót a Hitter Csaba-Győri Viktor kettős kaparintotta meg, harmadikként pedig Pintér László és Pintér Máté, valamint Miklós Gyula és Koch Róbert zárt.