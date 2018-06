Remek bakonyi eredmény – Négy érmet szereztek a bringások

Várakozáson felül teljesítettek a Veszprémi Kerékpáros Egyesület sportolói az elmúlt hetek megmérettetésein.

Négy érmet szereztek a veszprémi bringások a Csömörön megrendezett nemzetközi mountainbike-versenyen. Az XCO C1-es besorolású viadalán az U11-es lányoknál Bokros Kincső, az U13-as fi úknál Gergely Koppány szerzett bronzérmet. Az U15–17-es korosztályban nagyszerű veszprémi sikereket könyvelhettünk el. A rendezők ugyan bakiztak, és egy hiba miatt új rajtot rendeltek el, ám ez nem zavarta össze a fejeket. Az U15-ös lányoknál Orosz Lili, az U17-eseknél pedig Trócsányi Laura volt utolérhetetlen, így aranyéremnek örülhettek. Az Elit kategóriában Haff ner Katát kell kiemelnünk, aki ötödik helyen végzett, így az értékes helyezés mellé olimpiai kvalifikációs pontokat is kapott.

Másnap a horvátországi Samonorban, a szintén C1-es XCO erőpróbán is veszprémi érmeknek tapsolhattunk. A rangos mezőnyben Orosz Lili állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az U15-ös kategóriában ráadásul a fiúknál is született veszprémi érem, Kiss Ádám második helyen végzett.

Az U17-es lányoknál Bokros Csenge volt a legjobb, ugyanitt Kiss Kata alig maradt le dobogóról és negyedik lett. A fi úknál Baranyi Áron ugyancsak a negyedik helyezést érte el.

– Óriási siker egy ilyen nívós versenyen dobogóra állni, sőt a győzelem megszerzése leginkább álomszerű. Nagyon kellemes meglepetést okoztak nekem a versenyzők, gratulálok nekik! – hangsúlyozta Bokros Manassé, a Veszprémi KE utánpótlás szakágvezetője. Toldi Tamás, a VKE csapatvezetője arról beszélt, hogy mivel május 28-tól már zajlik a 2020-as olimpiai kvalifi káció, ezért minden rangos viadalon rajthoz állnak a kerékpáros nagyhatalmak képviselői is, például az olaszok, vagy lengyelek. A felnőtt versenyzőkkel együtt érkeznek a feltörekvő utánpótlás sportolók is, így ilyen közegben különösen értékes eredménynek számít a dobogóra állni. Közben egy zalakarosi országúti edzőversenyen állt rajthoz Haff ner Kata, akire a 137 kilométeres távon több mint ezerméteres szintkülönbség várt. A résztvevőknek négy hegyen is át kellett verekedniük magukat, ráadásul helyenként húszszázalékosnál is meredekebb emelkedők nehezítették a dolgukat. Minden nehézséget legyőzve azonban Haff ner Kata az abszolút negyedik helyet szerezte meg.