Remek őszi félévet zártak a veszprémi labdarúgók

Az NB III nyugati csoportjában szereplő Practical VLS Veszprém minden várakozást felülmúlva a negyedik helyről várhatja a bajnokság tavaszi folytatását. A veszprémi foci újra jó úton jár, és a klub jövőjének kulcsa a helyi utánpótlás-játékosok beépítése lehet.

A koronavírus következtében lezárult csonka idény bizonytalan helyzetbe hozta a bakonyi gárdát is, és mint ismert, minden játékosával szerződést kellett bontania a klubnak. Egy ideig még az is kérdéses volt, hogy a csapat vállalni tudja a harmadosztály őszi szezonját. A pénzügyi nehézségek mellett Pető Tamásnak az is gondot okozott az indulásnál, hogy az együttestől nyáron nyolc játékos távozott, abból négyen a védelemből, így teljesen új csapatot kellett építenie.

– Ha megtekintjük az eredményeinket és a tabellát, akkor elmondhatjuk, hogy jól sikerült a csapatépítés. Nem volt könnyű dolgunk az újratervezésnél, hiszen a tavalyi szezonban a védekezés volt a nagy erősségünk, ahonnan alapemberek estek ki, őket nagyon nehéz volt pótolni. Sok munkánkba és erőfeszítésünkbe került, mire az új játékosokat beépítettük, de azt gondolom, hogy ez nagyrészt sikerült. Nagyszerűen teljesített az egész csapat, de ha ki kellene emelnem nehezen pótolható és meghatározó játékosokat, akkor az a Dobsa, Somogyi, Vass, Nagy Ricsi négyes lenne – jegyezte meg Pető Tamás, a VLS vezetőedzője.

Az edzői stáb bátran nyúlt az utánpótlás-játékosokhoz is, elég, ha csak az NB II-es Szeged elleni MK-mérkőzést említjük, ahol az U19-es együttes kapott bizonyítási lehetőséget és a fiatalok nem vallottak szégyent a jóval erősebb ellenféllel szemben.

– Mindenképpen az a célunk és a jövőnk záloga, hogy az utánpótlásból minél több játékos kerüljön a felnőttcsapathoz. Ennek a munkának nagyon szép példája Héninger Bendegúz, aki a kispadról be­ugorva parádés teljesítményt nyújtott, majd ezt követően többször is a kezdőcsapatban kapott helyet, ő abszolút a jövő embere. Schőnig Vince, Jánó Márton és a felkészülést most velünk kezdő Nagy Ákos és Török Gergő is nagy értékei a veszprémi futballnak, akik jó teljesítmény esetén akár a kezdőcsapatban is találhatják magukat – hangsúlyozta Pető Tamás.

Szeptemberben a bakonyiakat is elérte a koronavírus, és ennek következtében három hétig nem léphettek pályára, ami a játékosok mellett a szakmai stábot is nehéz helyzet elé állította.

– A vírus a bajnokság összes csapatát nehéz helyzet elé állította, erre egyetlen edző sincs felkészülve. Volt olyan játékosom, akire öt hétig nem számíthattam, de szerencsére komolyabb betegünk nem volt, pár játékos bajlódott kisebb tünetekkel. A legnagyobb feladat az volt, hogy ezeket a játékosokat minél hamarabb újra jó formába tudjuk hozni, és ugyan erre egy-két mérkőzésünk talán rá is ment, de a szezon végére ez sikerült – nyilatkozta a szakember.

A klubnál végzett eredményes munka a pályán kívül is meghozta gyümölcsét, hiszen a veszprémi labdarúgásban több évtizede kisebb-nagyobb szerepeket vállaló vállalkozás kiemelt támogatóként állt a csapat mellé a nehéz időkben.

– Minden klub életében pozitív dolog, ha egy főszponzor érkezik. Természetesen erre a teljesítményünkkel rá kellett szolgálnunk, és azon vagyunk, hogy ez továbbra is így maradjon. A támogatás stabilitást jelent, de nem rugaszkodunk el a valóságtól, és a céljainkon nem változtatunk. Nem szeretnék olyan játékost a csapatomban tudni, akinek csak a pénz a fontos. Olyan játékosokkal kívánok együtt dolgozni, mint a jelenlegi gárda, akik futballisták szeretnének lenni és a továbblépés érdekében fejlődni akarnak – hangsúlyozta Pető Tamás.

A veszprémiek a 21 lejátszott összecsapáson 11 győzelem, 6 döntetlen mellett 4 vereséget könyvelhettek el, és a megszerzett 39 ponttal a tabella negyedik helyét foglalják el. Fontos kiemelni, hogy a 2020-as esztendőben hazai pályán nem találtak legyőzőre Gulyásék.

– A lehetőségeinkből és az infrastruktúránkból is a maximumot hozta ki fiatal csapatunk, a körülményeket figyelembe véve nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Nagyobb rutinnal akár több pontot is szerezhettünk volna a kiélezett meccseken.

A Nagykanizsa és a Komárom elleni idegenbeli, valamint a Gárdony elleni hazai találkozónkat is ide sorolhatjuk, de jól játszottunk nálunk jobb csapatok ellen is, mint a III. Kerületi TVE és a Moson­magyaróvár. Fejlődünk, és az a célunk, hogy a jövőben ezek a mérkőzések a mi javunkra alakuljanak kedvezően – bizakodott a mester.

Pető Tamás lapunknak elmondta, hogy a tavaszi szezon is megterhelő lesz a csapat számára, mivel több szerdai találkozó is szerepel a programban. Ha a csapatot elkerülik a betegségek és a sérülések, akkor a dobogó sem elképzelhetetlen, de elsősorban a mutatott játékot és a fejlődést tartja fontosnak, a tabellával nem szeretnének foglalkozni.