Remekeltek a veszprémiek a hegyifutó országos bajnokságon

Három érmet szereztek a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) sportolói a közelmúltban megrendezett hegyifutó országos bajnokságon.

A hegyifutó országos bajnokságot a megszokott útvonalon, a Mátraháza–Kékestető útvonalon rendezték meg. A különböző korosztályú versenyzőknek más-más távot kellett teljesítenie.

Az újonc és a serdülő lányoknak öt kilométert kellett teljesítenie. Az előbbieknél Szemán Kata 31:44 perces eredménnyel végzett a második helyen, Németh Dóra pedig ötödik lett 33:18 perccel.

A 300 méteres szintemelkedéssel kijelölt pályán a serdülőknél ugyancsak második lett Szemán Kitti 29:59 perccel, míg Rédling Renáta a negyedik helyen ért célba 33:01 perccel.

A serdülő csapat viszont, a Szemán Kitti, Szemán Kata, Rédling Renáta összeállításban magyar bajnoki címnek örülhetett, megelőzve a címvédő Pegazus SE-t.

A férfiak nyílt versenyében Szemán János, a lányok edzője negyedik lett, míg felesége Király Kinga a nők nyílt kategóriáját megnyerte.

– Teljesen másfajta edzésmunka, és más izomzat szükséges a hegyifutáshoz, mint a sík terephez. A lányokat meg is lepte, mennyire elzsibbasztja a lábakat a folytonos emelkedő. Ettől függetlenül nagyon boldogok és elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, hiszen a címvédő Pegazus csapatát sikerült magunk mögé utasítani – nyilatkozta Szemán János, aki azt is hozzátette, felesége, Király Kinga eredményére is végtelenül büszke.