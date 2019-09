Remekeltek megyénk U19-es labdarúgócsapatai

Rendkívül sikeres hétvégét zártak a megyei érdekeltségű U19-es csapatok az MLSZ harmadosztályú pontvadászat második játéknapján. A középnyugati csoportban az FC Ajka, a VFC USE, és a Balatonfüredi USC, míg az északnyugati csoportban a Pápai ELC is idegenben gyűjtötte be mindhárom pontot.

MLSZ U-19, III. osztály, Közép-Nyugat, 2. forduló Tatabányai SC–FC Ajka 0-6 (0-4)

Tatabánya. Jv.: Széplábi G. Tatabányai SC: Kostyál (Bódis) – Nagy R. (Máté-Kovács), Gréczi (Nyári), Hadobás, Batics, Márton (Antal), Zsiros, Dikasz, Nádudvari, Mikola (Horváth R.), Fóthi.

FC Ajka: Bognár – Brandstatter (Stilet), Horváth D., Gergócs (Bíró), Varga B. (Kotsy), Szabados, Pápai, Szabó K., Rózsás, Ódor (Fekete), Lajtos.

Gólszerzők: Szabó K. (2), Szabados (2), Gergócs, Horváth D. Bicskei TC–BUSC 0-10 (0-4)

Bicske. Jv.: Wittner J. Bicskei TC: Bóta – Grósz, Rácz (Szabó L.), Bobkó (Barta D., Járóka), Kiss Á., Csicsa, Szilágyi, Kis, Katona (Barta F.), Pintér, Müller.

Balatonfüredi USC: Bodnár – Nagy L. (Csóka), Márffy, Németh M., Szikszai, Lázár (Geipl), Megyeri, Simon (Gál), Horváth Bo. (Ruska), Horváth Bá. (Fertig), Barcza.

Gólszerzők: Megyeri (5), Lázár (4), Horváth Bo.

Kiállítva: Kis (91., Bicskei TC), Szilágyi (84., Bicskei TC). Főnix-Gold FC–VFC USE 0-2 (0-1)

Székesfehérvár.

Jv.: Cseh R. Főnix-Gold Futball Club: Schmidt – Eckl (Várnai), Bognár, Meszlényi, Hanzli, Spánitz, Zoboki, Marsó, Molnár A., Paska (Sztoics), Szaniszló.

Veszprémi FC USE: Stupián – Janás (Matejkó), Bóka, Hegyi (Babai), Szabó M., Csapó, Mogyorósi, Schőnig, Kriszt, Kárpáti, Kovács Á. (Horváth F.).

Gólszerzők: Schőnig, Szabó M. MLSZ U-19, III. osztály, Észak-Nyugat, 2. forduló Gyirmót SE–PELC 1-2 (0-1)

Győr. Jv.: Tolnay A. Gyirmót SE Győr “B”: Deák (Hegedüs) – Kiss B., Szemenyei, Csemez, Czafik, Vékássy (Veres), Csernyicki (Szőke), Siska, Ferenczi, Szabó Z., Varga Á.

Pápai ELC: Dokter Matthew – Bankó, Antal (Herbath), Cseke B., Mogyorósi, Kolompár (Csányi), Tóth B. (Zsömle), Szivós, Katona, Cseke P., Kovács M.

Gólszerzők: Ferenczi, ill. Kovács M., Tóth B. MLSZ U-17, III. osztály, Közép-Nyugat, 2. forduló Tatabányai SC–FC Ajka 1-6 (0-2)

Tatabánya. Jv.: Büki G. Tatabányai SC: Ámorth (Kővári) – Géber, Végh, Hatos (Józan), Gerecs, Házenfratz (Makrai), Sikorski (Galambos), Beigelbeck, Biró, Horváth R., Nyitrai (Váradi).

FC Ajka: Ruttner – Sesztakov (Modory), Rózsa (Bakos), Simon (Grőber), Gyarmati, Soós (József), Puskás, Kasza (Kovács Cs.), Kaufmann, Juhász, Cservenák.

Gólszerzők: Galambos, ill. Grőber, Soós, Cservenák, Puskás, Simon, Biró (öngól).

Kiállítva: Horváth R. (88., Tatabányai SC). Bicskei TC–BUSC 0-13 (0-4)

Bicske. Jv.: Wittner J. Bicskei TC: Matiszkó – Keresztes-Andrei, Farkas A., Lakatos, Gyökeres, Véber, Bakos, Nyúl (Nagy M., Jurkiewicz), Gyuricza (Márton), Vázsonyi (Suszter, Balogh H.), Haász.

Balatonfüredi USC: Hegedűs – Veres, Turai (Buda), Hideghéti, Poráczki (Kozák), Hódos, Berdó, Kiss P., Radács, Nagy N. (Sabia), Bende (Szűcs).

Gólszerzők: Radács (5), Veres (3), Hideghéti (2), Poráczki (2), Kiss P. Főnix-Gold FC–VFC USE 1-1 (0-1)

Székesfehérvár. Jv.: Cseh R. Főnix-Gold FC: Romsics – Lőrincz, Szegedi, Zoboki, Erdei Má., Rubos Ba., Erdei Mi., Szőke, Rubos Be., Madarász, Tölgyesi.

Veszprémi FC USE: Héninger – Török, Burdi, Nagy Á., Mészáros, Kötél, Fehér (Varga B.), Márcsik, Leidl, Fellembek (Cser), Kiss M. (Papp A.).

Gólszerzők: Rubos Ba., ill. Fellembek.

Kiállítva: Nagy Á. (61., Veszprémi FC USE). MLSZ U-17, III. osztály, Észak-Nyugat, 2. forduló Gyirmót SE–PELC 1-1 (1-1)

Győr. Jv.: Szántó M. Gyirmót SE Győr “B”: Horváth Z. – Simon, Forgó (Kondor), Béres, Sári, Dobai (Sipőcz), Bernáth, Bús, Nemeskéri, Koch, Kovács D.

Pápai ELC: Hegedűs – Meiczinger, Schermann P., Császár, Szeidman, Cser, Gulyás, Körmöndi, Szombath (Schermann M.), Karácsony, Nagy L.

Gólszerzők: Koch, ill. Szombath.

Kiállítva: Schermann P. (78., Pápai ELC). MLSZ U-15, II. osztály, Közép-Nyugat, 2. forduló VFC USE–Főnix-Gold 0-0

Veszprém. Jv.: Lukács I. Veszprémi FC USE: Heklinger – Meczner (Plander), Farkasdy (Pej), Páhy, Fülöp, Drahovszky (Nagy H.), Kovács K. (Bíró, Kékesi), Vér, Szelényi, Piri, Szücs.

Főnix-Gold FC: Boscha – Bedics, Holló, Horváth B., Somodi, Viniczai, Kutics, Laczkovics, Dankó (Kiss R.), Vörös, Bőhm. FC Ajka–Tatabányai SC 4-0 (2-0)

Ajka. Jv.: Szalai D. FC Ajka: Auerbach – Hriczu, Pákai D., Tóth G., Lepsényi (Lőrincz), Czintula, Horváth D. (Pápai Sz.), Németh O. (Gyüre Mi.), Szabó B., Varga Á., Gyüre Má.

Tatabányai SC: Lóth (Andai) – Miskolczi (Lampert), Galambos, Troll, Hompót (Sipos), Kőműves (Kovács Á.), Angyal, Oravecz (Szabó M.), Balogh G. (Vaclavek), Hamar, Saláta (Csótai).

Gólszerzők: Szabó B. (2), Pápai Sz., Pákai D. MLSZ U-15, II. osztály, Észak-Nyugat, 2. forduló Sárvár FC–PELC 5-7 (2-1)

Sárvár. Jv.: Monostori I. Sárvár FC: Németh B. – Czinder (Vörös), Zsoldos P. (Varga J.), Szabó M., Németh Á., Fülöp, Cséve (Kövesdi), Huszár, Horváth M. (Zsoldos D.), Takács, Bakonyi (Varga M.). Pápai ELC: Hauser – Joó, Tóth A. (Szaller), Papp Á. (Szabó B.), Nagy Á., Erdősi (Tihanyi), Farkas B., Ruzsás, Kun-Szabó, Nagy K. (Schermann), Varga M. (Ihász).

Gólszerzők: Takács (3), Fülöp, Szabó M., ill. Kun-Szabó (3), Varga M. (2), Ruzsás, Erdősi. Kiállítva: Huszár (54.), ill. Nagy Á. (48.). ZTE FC–Sümeg VSE 13-0 (6-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Tóth A. ZTE FC Zrt.: Török (Szabó Bal.) – Gumhert, Horváth B. (Szőke), Dobos, Cserkuti-Németh (Kaj), Mecséri (Pers), Szabó Bar., Király, Németh M., Benczik, Dézsenyi (Cserép). Sümeg VSE: Vitai – Keszler, Sabjanics, Keszthelyi, Tüttő, Pócsik, Dömötör, Novák, Dörnyei, Joós.

Gólszerzők: Németh M. (6), Szabó Bar. (3), Cserép (2), Dézsenyi, Cserkuti-Németh. MLSZ U-14, II. osztály, Közép-Nyugat, 2. forduló VFC USE–Főnix-Gold FC 4-1 (3-0)

Veszprém. Jv.: Dőry Á. Veszprémi FC USE: Somogyi – Kiss M. (Karsai), Baján, Molnár D., Kiss Á., Matos, Lévai (Horváth Cs.), Ács, Bagi, Balogh Cs. (Fülöp), Kékesi.

Főnix-Gold FC: Eszenyi – Ódor, Lengyel, Galántai, Lehoczky, Sándor, Balla (Mándity), Surman, Homola, Molnár Cs., Somogyi.

Gólszerzők: Kiss Á. (2), Balogh Cs. (2), ill. Ódor. FC Ajka–Tatabányai SC 2-3 (2-1)

Ajka. Jv.: Szöllősi A. FC Ajka: Ódor – Bódis (Farkas M.), Egyed, Pákai (Kiss Á.), Tróbert (Biró), Modory, Dallos (Herman), Csanádi, Vetsey, Bakos, Török-Csillag (Németh M.).

Tatabányai SC: Balogh F. (Kovács D.) – Laczó, Vizi, Pénzelik, Német, Töreki (Ormándi), Szolga, Kovács M. (Gossler), Bakos, Hegyi, Zacsek.

Gólszerzők: Pákai, Vetsey, ill. Szolga, Pénzelik, Német. MLSZ U-14, II. osztály, Észak-Nyugat, 2. forduló Sárvár FC–PELC 0-6 (0-4)

Sárvár. Jv.: Gróf M. Sárvár FC: Dénes L. (Őri) – Niczki (Pál), Dénes S. (Horváth M.), Kiss B., Horváth E., Söptei (Horváth P.), Glavánovics, Földi, Frei (Szele), Varga M., Biró.

Pápai ELC: Nagy B. – Czere, Rozman, Szivós, Mórocz, Farkas Á. (Mikóczi), Lakatos, Nagy D. (Grőber), Farkas L. (Ivján), Vági (Bódai), Gajdosi.

Gólszerzők: Mórocz (3), Szivós, Lakatos, Rozman. ZTE–Sümeg 14-0 (10-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Kustán Cs. ZTE FC Zrt.: Tóth B. (Barbarics) – Hóbor, Bodrogi (Szimai), Kiss D., Kálmán, Mulasics (Horváth D.), Wolf (Anti), Szemes (Szindekovics), Deme (Vígh), Nagy-Balázs (Fábián), Soós. Sümeg VSE: Dömötör Gy. – Bujtor, Molnár Zs., Nagy B., Fraller, Bakos, Dömötör T., Péter (Cserép), Szakonyi, Tóth R., Tüttő.

Gólszerzők: Soós (6), Kálmán (4), Wolf (2), Szindekovics, Mulasics.