Ritkán látott sportszerűtlenség az úrkúti derbin

Nem bírt egymással az Úrkút SK és a TIAC VSE a labdarúgó megye I ötödik fordulójának rangadóján, mindkét csapat először veszített pontokat. A mezőnyben már csak a Kristályt két vállra fektető Tihanyi FC száz százalékos.

Úrkút SK–TIAC VSE 0-0

Úrkút, 300 néző. Jv.: Nedvesi R. Úrkút SK: Kádár – Uj, Reizinger, Bencze, Horváth Á., Bognár (Károlyi), Udvardi, Kalapács, Buchwald (Márton), Kovács Gá., Kovács Ge. Edző: Garai Péter. TIAC VSE: Für – Bardon, Mékli (Csonka), Horváth B., Mészáros, Szabó D. (Szabó Á.), Dobján A., Pölczmann, Kocsor, Orbán, Csik (Szabó M.). Edző: Dobján Krisztián. Kiállítva: Lukács (95., TIAC VSE, a kispadról), Mészáros (62., TIAC VSE).

Enerváltan kezdtek a hazaiak, ennek ellenére hatalmas mezőnyfölényben voltak. Az első félidőben egy kapufáig jutott az Úrkút, illetve a vendégvédők egy gólba tartó lövésnél az utolsó pillanatban tisztáztak. A Tapolca egyetlen ziccerét Kádár védte bravúrral.

A szünet után folytatódott a hazai fölény, a vendégek egyetlen lehetősége egy büntető gyanús szituáció volt, a játékvezető, helyesen, előnyszabályt alkalmazott, a helyzet pedig kimaradt. A 62. percben tíz emberre fogyatkozott a TIAC, Mészáros sorozatos szabálytalanságok miatt kapott jogosan piros lapot.

Innen egykapuzott a hazai csapat, de a vendégek hálóőre extázisban védve minden lehetőséget hárított. A tapolcaiak „őlték” a játékidőt, tördelték a meccset. A 95. percben ritkán látható sportszerűtlenség történt, az egyik vendég cserejátékos egy labdát a kispadról szándékosan a játéktérre rúgva akadályozott meg egy ígéretes hazai támadást. A játékvezető jogosan kiállította. A rengeteg lehetőséget elhibázó hazaiak nem tudták a maguk javára fordítani a meccset a lelkesen, szervezetten játszó Tapolcával szemben. Jók: Uj, Kovács Gergő, Horváth Á., Kádár, ill. Für, a mezőny legjobbja.

Herend–MSE 1-5 (1-0)

Herend. Jv.: Zámbó K. Herendi PSK: Vető – Németh G. (Bachstetter), Schöffer, Magasházi, Sóskuthy, Major, Molnár T., Takács, Meleg, Simányi, Handák. Edző: Marosi István. Magyarpolány SE: Kócsár – Bukovics, Polt B. (Döbrösi M.), Bencsik, Gottfried, Polt P., Hauser, Móger, Kardos, Döbrösi G., Czepek (Mód). Edző: Piri Ottó.

Gólszerzők: Handák, ill. Kardos (3), Hauser (2).

FC Zirc–FAK 2-1 (2-0)

Zirc, 100 néző. Jv.: Kerekes D. FC Zirc: Bíró – Miskei, Orbán (Kovács Á.), Hegyi (Cseh), Stupián, Juhász, Boromisza, Komenda (Bogdán), Somogyi, Kustán (Szemmelveisz), Nagy M. Edző: Nagy László. Fűzfői AK: Radnai – Gimes, Balatoni, Farkas A. (Szűcs), Wellesz, Szabó P., Jánó, Auerbach, Kovács Á., Liszi, Zágor. Edző: Csucsánszky Zoltán. Gólszerzők: Juhász, Miskei, ill. Jánó.

Az első percekben próbálta magához ragadni a kezdeményezést a hazai csapat, amely helyzetekig jutott, de igazán nem tette próbára Radnai kapust. A félidő derekán Zágor pontrúgását védte bravúrral Nagy Márk, és egy kontra végén Szabó P. veszélyeztetett, de az utolsó pillanatban tisztáztak a hazai védők. Hazai szöglet után Miskei emelkedett a vendég védők fölé és szerezte meg a vezetést. A félidő vége előtt egyéni hibát követően Juhász szépségdíjas gólt lőtt a hosszú felsőbe, 2-0. A második játékrészben mindent egy lapra feltéve rohamozott a FAK. Nemcsak helyzetek, távoli lövések, hanem ziccerek is kimaradtak vendég oldalról. A 74. percben góllá érett a fűzfői nyomás. A hazaiak nem találták az összhangot. Végül a szerencsének és Nagy Márk koncentráltságának köszönhetően a hazaiak otthon tartották a három pontot.

Jók: Nagy M., Stupián, Juhász, ill. Auerbach, Liszi, Jánó.

Tihany–Kristály 3-0 (2-0)

Tihany, 100 néző. Jv.: Pap E. Tihanyi FC: Filipánics – Dévényi, Németh K., Lübkemann, Papp A. (Barcza), Henn (Horváth B.), Perger, Slemmer, Nemes Á., Király (Nemes G.), Nagy D. Edző: Lukács István.

Ajka Kristály SE: Adorján (Gergócs) – Szabados (Lajtos), Szabó K., Szedlacsek, Szabó Z. (Branstadter), Pápai, Magyar, Kungl, Jeney (Ujvári), Ambrus, Dróth. Edző: Szabó Zoltán, Jeney Gyula.

Gólszerzők: Barcza, Henn, Németh K.

A mérkőzés elejétől kezdve magához ragadta a kezdeményezést a félszigeti csapat, s ennek harminc perc elteltével kétszer is meglett az eredménye. Előbb Németh Kornél, majd Henn Márk is szép támadás végén lőtt gólt. A félidő utolsó lehetősége a vendégek előtt adódott, azonban Filipánics Bálint hatalmas helyzetben bravúrral hárított.

A második játékrész első felében a hazai gárda mindent megtett annak érdekében, hogy az ajkaiak szépítsenek és szorossá tegyék a mérkőzést. A 67. percben büntetőhöz is jutottak a vendégek, azonban azt csúnyán fölé lőtték.

Nem sokkal később végleg eldőlt a párharc, szép összjáték után Barcza Bálint is betalált. A hajrában már nem változott az eredmény. Összességében a mutatott játék és a helyzetek alapján is teljesen megérdemelt a hazai győzelem.

Jók: Nemes Á., Papp, Henn, Dévényi, Király, ill. Ambrus, Magyar

Devecser SE–BSE 2-0 (1-0)

Devecser, 100 néző. Jv.: Farsang B. Devecser SE: Csepregi – Kiss L. (Horváth R.), Szabó D., Nagy Sz., Kulman, Kuti, Paksai, Sáringer, Szélessy, Venczel (Tisonyai), Keller (Orsós). Edző: Cserna Róbert. Balatonalmádi SE: Borda – Sánta, Varga P. (Kappel), Horváth B., Husvéth, Mátyás (Németh L.), Tóth D., Bodnár (Kovács N.), Kovács K., Szücs (Hartman), Bencsik. Edző: Kozma Csaba.

Gólszerzők: Keller, Kiss L.

A vendégek többet birtokolták a labdát, de a fölény meddő volt. A hazaiak kihasználták helyzeteiket. Reális eredmény született a sportszerű találkozón. Jók: Nagy Sz., Sáringer, Szélessy, ill. senki.

VBSK–GySE 3-0 (1-0)

Várpalota. Jv.: Magyar Á. Várpalotai BSK: Kerekes – Papp R., Mogyorósi, Nagy D., Szurok, Magda (Fets), Borbély, Csapó (Dudás), Balogh, Uj (Halmos), Zsupek. Edző: Fekete István.

Gyulafirátót SE: Hadnagy – Balta N., Vaczola A., Szenes, Vaczola M., Hermann, Gyurmánczi, Balta G., Kövesi, Tímár, Kálmán. Edző: Polonkai Csaba.

Gólszerzők: Borbély, Szurok, Nagy D.

Fotó: Pesthy Márton

Csetény SE–Pét 0-8 (0-4)

Csetény, 180 néző. Jv.: Szalai L. Csetény SE: Cseszneg (Schoffhauser) – Pucsek, Orbán, Dávid (Bánfalvi), Hornyacsek, Nagy R., Lukács, Kaufman, Juhász-Buday (Vas), Haman, Jakab. Edző: Pavelka Béla. Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek (Horváth P.), Pálfi, Horváth B., Marton, Fodor (Keszthelyi), Simon, Rados, Tar, Vachtler, Ódor. Edző: Nagy Krisztián. Gólszerzők: Horváth B. (3), Simon, Tar, Rados, Marton, Gyurcsek.

A hazai csapat az első félidőben nem találta önmagát, a vendégek megérdemelten szerezték meg a vezetést, és növelték góljaik számát. A második félidőben javarészt csendes mezőnyjáték folyt, a hazaiak próbálkoztak, de komoly helyzetig nem jutottak, így a vendégek megérdemelten nyertek.

Jók: Lukács, ill. mindenki.

SzNSE–SVSE 1-1 (1–0)

Szentantalfa, 200 néző. Jv.: Kondor T. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi, Bertalan, Tóth K. (Vári Kovács), Burgyán, Szigeti, Molnár B., Molnár K. (Borbély), Csillag, Stadler, Németh B. Edző: Fischer Norbert. Sümeg VSE: Kovács R. – Horváth A. (Márkus), Nimsz, Bujtor, Sabjanics, Reicz, Rédei, Szakonyi Stephan, Dornai (Görhes A.), Gyalog, Görhes T. Edző: Lázár Szilveszter. Gólszerzők: Molnár B., ill. Szakonyi Stephan. Kiállítva: Fischer (74., a kispadról). Hatalmas fizikai küzdelmet hozott a fegyelmezett újonc és az egyszerű, de kellemetlen futballt játszó Sümeg összecsapása.

Az első félidő első felében a sümegiek ívelgetős játéka dominált, szükség is volt a születésnapos Szombathelyi hatalmas bravúrjára,hogy maradjon a 0-0. A félidő második felében támadásban is aktívabb lett a haza csapat, amely egy szépségdíjas, okos lövéssel megszerezte a vezetést.

A szünet után bátrabban játszott az Antalfa, ez helyzetekben is memutatkozott, ugyanakkor a sümegi felívelések is hordoztak magukban veszélyt. Végül utóbbiból született egy szerencsés gól, melyhez több egyéni hiba és szerencse is kellett. Innentől nyíltsisakos küzdelmet és több hazai helyzetet láthatott a szépszámú nézősereg, amely a 85. percben joggal kértek számon egy elmaradt tizenegyest az igen harmatosan muzsikáló játékvezetői hármastól.

Jók: Molnár K., Bertalan, Molnár B., Csillag, Dombi.

A mérkőzésekről tudósítottak: Lukács István (Tihany), Nagy László (Zirc), Cserna Róbert (Devecser), Vágfalvi Norbert (Úrkút), Mavizer Szilveszter (Csetény), Oláh Gergely (Szentantalfa).