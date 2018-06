Sakkviadallal zárták a tanévet a veszprémi gyerekek

A Padányi-, a Botev- és a Deák-iskolában tartották meg idén a tanévzáró szakköri sakkversenyeket.

A hagyományos sorozatot a városi sakkszövetség rendezte, a versenyeket Simai László és Jónás Péter vezényelte le.

Eredmények, Padányi-iskola, alsó tagozat, kezdő csoport: 1. Hamar Ákos, 2. Horváth Máté, 3. Major Pongrácz. Haladó csoport: 1. Lakó Nándor, 2. Kaiser Márk, 3. Szepessy Péter.

A lányok közül Fodor Vivien lett a legjobb.

Felső tagozat: 1. Varga Tamás 2. Kovács Ádám.

A Botev-iskolában, fiúk: 1. Botár Zalán, 2. Katus Marcell, 3. Nagy Máté. Lányok: 1. Farkas Katalin, 2. Tóth-Danhardt Vivien, 3. Kiss Vivien.

A Deák-iskolában összesen nyolc osztályban rendeztek versenyeket. Eredmények, osztálybajnokok, fiúk, 1. a: Gombás Gergő, 1. c: Torda Csanád, 2. a: Horváth Máté, 2. c: Egyed Hunor, 3. a: Kolimár Kristóf, 3. c: Schaffer Szilárd, 4. a: Vér Dávid, 4. c: Szarka Zsombor.

Lányok, 1. a: Kőnig Veronika, 1. c: Keczer Míra, 2. a: Katona Zsófia, 2. c: Kerti Boglárka, 3. a: Ladányi Száva, 3. c: Hullám Viktória, 4. a: Kaszás Réka, 4. c: Horváth Enikő.HG