Schindler Tamás legénysége az ország egyetlen veretlen NB-s csapata

Abszolút várakozáson felüli őszi félévet produkált az FC Ajka a labdarúgó NB III-ban. A számok magukért beszélnek: 16 bajnoki mérkőzésből 14 siker, két döntetlen, nulla vereség, 55 rúgott, 10 kapott gól. A kupában szintén figyelemre méltó a zöld-fehérek szereplése, akik két sima siker után bravúrt arattak az NB I-es MTK-val szemben, s bekerültek a legjobb 32 csapat közé.

Az NB II-es búcsú óta folyamatosan a visszajutásról álmodozó ajkaiak célja idén karnyújtásnyi távolságra került. Igaz, még csak a szezon első felén vagyunk túl, az együttes olyan fölényt mutat a harmadosztály nyugati csoportjában, hogy sokan máris nyugodt szívvel adnák oda a bajnoki aranyat Schindler Tamás legénységének.

Az elmúlt hónapokról, valamint a még hátralévő feladatokról az idén nyáron érkezett szakvezetővel beszélgettünk.

– Az FC Ajka az egyetlen olyan NB-s csapat ebben az idényben az országban, amely nem szenvedett vereséget. Együttese 13 pontos előnnyel vezeti a nyugat csoport tabelláját, a kupában pedig bravúrosan szerepelve továbbra is versenyben van. Ennél többet talán kívánni sem lehetne – vetettük fel a beszélgetés kezdetén a gárda szakvezetőjének, Schindler Szabolcsnak.

– Valóban, minden edző szeretné, hogy csapata így szerepeljen. Ez ritka dolog, nagyon nagy bravúr, el is teszem magamnak az emléket. Ugyanakkor, ha előre nézek azt látom, hogy mire van még szükség. A legfontosabb az lenne, hogy a bajnokságban folytassuk a veretlen sorozatot jövőre. A kupa más tészta, az NB I-es Debrecen ellen játszunk, a téli felkészülés végén edzőmeccs helyett kaptunk két iszonyatosan nehéz találkozót. A párharc kiváló bajnoki főpróba lesz majd.

– Kicsit visszatekintve, a nyáron nem éppen ideális helyzetben érkezett a csapathoz. Gondolta, hogy ilyen nagyszerű folytatás kerekedik a dologból?

– Valóban nem volt ideális a helyzet, mert már tartott a felkészülés, amikor megérkeztem Ajkára (a korábbi tréner, Kis Károly elfogadta az NB II-es Vasas ajánlatát és váratlanul távozott – a szerk.). Érződött a játékosokon, hogy megfogta őket a váltás, nem számítottak ilyesmire. De szerencsére még volt négy hét a rajtig, és végül jól jöttünk ki ebből az időszakból.

– Milyen várakozásokkal tekintett a szezonra?

– A célokkal mindannyian tisztában voltunk, azt gondoltam, szoros lesz a mezőny. Igazából ezt most is tartom. Igaz, hogy túlszárnyaltuk a várakozásokat, ám lazítani továbbra sem lehet. Többen azt mondják, hogy sok könnyű meccsünk volt, de szerintem ez nem igaz, sok nehéz meccsünk volt, amelyeken sikerült jó teljesítményt nyújtanunk. AZ MTK elleni bravúrra magam sem számítottam, a csapat jobb volt, mint gondoltam. A vendégek nem néztek le minket, erős együttessel érkeztek, talán nekünk tett jót, hogy korán gólt kaptunk. Ellenfelünk megnyugodott, mi pedig kiharcoltuk a továbbjutást.

– Mit gondol, mi a titka a mai Ajkának?

– Sok összetevős a dolog, mindenkinek megvan a szerepe abban, hogy most itt tartunk. Fontos, hogy a csapatban több vezéregyéniség is akad, olyan játékosok alkotják a keretet, akik nyerő típusok. Próbáltam néhány dolgon változtatni, átalakítani ezt-azt, ami jól sült el. Tavasszal is jól szerepelt a csapat, de mi szerencsére erre rá tudtunk tenni egy lapáttal. Mindenki egy célért dolgozik és ez nagy összetartó erőt jelent a keretnek és az egész stábnak.

– Változik a téli szünetben a keret?

– Nagy változásokban természetesen nem gondolkodunk, azonban biztos, hogy valamennyi mozgás lesz. Én szeretnék fiatalokat hozni, olyanokat, akikre hosszú távon lehet építeni. A futballban mindig fejlődni kell, ez alól egy győztes csapat sem kivétel.

– Mit tart a legfontosabb feladatnak a jövőt tekintve?

– Érthetetlenül hosszú a téli pihenő a bajnokságban, újra fel kell majd pörgetni a társaságot. Nem szabad leállnunk, folyamatosan keresnünk kell a lehetőséget a fejlődésre. Eközben a későbbi célokra is gondolnunk kell.

Az ajkaiak január második hetében kezdik a téli felkészülést, a Magyar Kupában február 20-án fogadják a Debreceni VSC-t, egy héttel később pedig vetélytársuk otthonába utaznak, 2019 első bajnoki meccsét március 3-án otthon játsszák a Pénzügyőr SE ellen.

