Sikeres a tapolcai thaiboksz-utánpótlásuk

Legutóbb Zalaegerszegen remekeltek a Tapolca VSE thai boksz szakosztálya utánpótlás versenyzői, akik nem tértek haza érem nélkül.

A Tapolcai Muay Thai Gym utánpótlás tagjai bizonyítottak ezen a versenyen is. A Combat Sport Diák OB-n a már többször bizonyított Muzsi Dániel és Nagy Imre mellett először versenyzett Nagy Ákos, Imre öccse. Imre súlycsoportjában ezen a versenyen bronzérmet szerzett, Dániel és Ákos pedig egymás ellen versengett a döntőben.

A szorítóban izgalmas percek vártak rájuk, Dániel végül aranyat érdemelt ki, míg Ákos megérdemelt ezüstöt kapott. Tóth Zsombor betegsége miatt maradt távol a versenyről.

Szegvári Tamás edző szerint a fiúk bebizonyították, hogy helyük van az országos megmérettetéseken is. A zalaegerszegi versenyen kiválóan szerepeltek. Az pedig, hogy bővült a megmérettetésre érdemes sportolók száma, azt bizonyítja, hogy vannak még rejtett tartalékok a sportágban. Az edző véleménye szerint a fiatalokat versenyzésre kell nevelni, ahol már a tehetségekre is nagyobb figyelem irányul. A közeljövőben a világkupa sorozat egyik, ugyancsak zalaegerszegi nemzetközi versenyére készülnek a fiúk. Itt már nagyobb figyelmet kapnak a tehetségek, akik aztán nagyobb versenyekre is zöld utat kaphatnak. Ennek megfelelően törökországi versenyre készülhet Muzsi Dániel, ha az utánpótlás szövetségi kapitánya is rábólint erre. Majd decemberben az IHMA, tradicionális muay thai világszövetség amatőr magyar bajnokságára mennek a tapolcai versenyzők.

Az ottani első helyezett már automatikusan bekerül a válogatottba. Ez, illetve az EB-re, majd VB-re jutás a távlati célja egyébként az egyesületnek. Ennek az elérésére pedig jó esélye van Daninak, valamint Zsombornak ugyancsak.