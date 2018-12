Sikeres esztendőt zártak a herendi Kenguruk

A 13 éve a nulláról induló kis közösségben nagyon jó, családias a hangulat, baráti a légkör. A cél pedig az, hogy az országos versenyeken egyre jobb eredményeket érjenek el a lányok, akik egyébként nagyon drukkolnak egymás sikereiért is.

Eredményes évet zárt a Kenguru Torna Club Sportegyesület. A mintegy 50 kisgyermeknek mozgási lehetőséget biztosító herendi klub tornászai sok versenyen elindulhattak, ahol a középmezőnyben vagy annál feljebb végeztek.

Nagy örömükre, idén az első osztályban is versenyezhetett egy kis tehetségük, Ujhelyi Luca Sára.

– Számunkra most ő jelenti az előrelépést, mert korábban még nem indult versenyzőnk az első osztályban, ráadásul éremmel zárta az első évét, így ez volt a legnagyobb eredményünk – újságolta Molnárné Király Alexandra, aki édesanyjával együtt fanatikusan szereti a tornát és együtt edzi a kis tornászokat.

Az idei évben újdonság volt számukra az is, hogy részt vehettek az „A” kategóriás diák­olimpia országos döntőjén, ahol a Budai Virág, Magasházi Natasa, Szabó Lilla, Süle Dominika, Vasmatics Vanda összeállítású csapat az ötödik lett. A sikerek közé tartozik a másodosztályban, ifiben, a Budapest–Vidék Egyéni Bajnokságon Vasmatics Vanda gerendán szerzett második helyezése is, hogy csak néhányat említsünk.

– A célunk az, hogy kialakítsuk az utánpótlást, és legyen a későbbiekben egy első osztályú csapatunk. Ehhez toborzunk folyamatosan, mert sok gyerekre és sok év munkájára van szükség ahhoz, hogy egyáltalán elindulhassunk versenyeken – ezt már Király Béláné Henriette mondja, aki elárulta azt is, hogy a herendi tornászok mellett Szentgálról, Bándról, Márkóról és Kislődről is látogatják az edzéseket.

Óvodás korosztálytól a kis­iskolásokon át, nagyobb gyerekeket is várnak, olyanokat is, akik csak hobbi szinten szeretnének tornászni, hiszen az ajtó mindenki előtt nyitva áll. Ráadásul nemrégiben új otthonra leltek a tornászok. Nagy előrelépést jelentett a klub életében, hogy szeptemberben átadták a nagyon jó adottságokkal bíró edzőtermet, amelyben már méltó körülmények között gyakorolhatnak. Az egyesület nagyon hálás emiatt Csatári Lászlónak és a herendi önkormányzatnak is. A Magyar Torna Szövetségnek pedig azért, mert felemás korláttal, lóval, állítható nyújtóval és egyéb szerekkel segítette a terem felszerelését, amit a helyiek még tovább bővítettek lesüllyesztett gumiasztallal, minitramppal és az újdonságnak számító airtrackkel is.

Az átadás óta sokkal több gyerek jár tornászni. Heti ötször tartanak edzéseket a versenyzőknek, akiknek plusz egy alkalommal Turós-Máté Kinga oktat balettet, ezzel is emelve a mozgásuk minőségét.

A hobbiszinten mozogni vágyóknak és az ovisoknak pedig hetente kétszer van edzés a Kenguru Torna Clubban.

