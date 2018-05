Sikeresen szerepeltek a pápai légtáncosok az országos versenyen

A közelmúltban Budapesten rendezték meg az AleskaAerial Hoop elnevezésű országos légtornaversenyt, melyen a pápai légtánccsoport harmadik helyezést ért el

Győrffy Viola, a két éve alakult pápai légtánccsoport vezetője elmondta, 16 csapat vett részt az országos megmérettetésen, melyen harmadik helyezést zsebeltek be a pápai légtáncosok.

– Kilenc versenyzővel indultunk útnak: a legfiatalabb 8, a legidősebb pedig 28 éves volt. Amellett, hogy egy ideje már minden kedden és szerdán erre készültünk, hétvégenként is sokat gyakoroltunk a lányokkal – emelte ki Győrffy Viola.

Mint mondta, a verseny végén a zsűri megdicsérte a pápai csapatot, hiszen nagyon ügyesek voltak a lányok. A csoportos siker mellett egyéni eredmények is születtek: gyermek kategóriában Illés Viktória aranyérmet, Illés Zsófia ezüstérmet, Orovecz Gréta pedig bronzérmet kapott.

– A következő nagy próbatétel az Európa-bajnokság lesz számunkra, amit szeptemberben rendeznek Szlovákiában. A lányok már nagyon várják ezt a versenyt, főleg a szép országos eredmény után. Az Európa-bajnokság azonban már komolyabb felkészülést igényel, hiszen itt kötelező koreográfiai elemek is lesznek. Már most elkezdtük a gyakorlást – hangsúlyozta a pápai légtánccsoport vezetője. Hozzáfűzte, noha egyelőre erre a versenyre koncentrálnak, októberben egy amatőr megmérettetésen is szeretnének majd részt venni.