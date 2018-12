Simán győzött a Telekom

Nagy fordulatokra nem kellett számítani a Mikulás napi Telekom-­mérkőzésen, bőven nyert a hazai csapat a férfikézilabda NB I-ben.

Telekom Veszprém–FTC 36-23 (19-10)

Veszprém, 3000 néző. Vezette: Altmár K., Horváth M.

Telekom: Mikler – LÉKAI 4, Terzic 1, Nagy 4, Toft Hansen 1, Mackovsek 3, Strlek 4. Csere: Ilics 2, Tönnesen 2, Gajic 5 (1), Nilsson 2, Mahé 1 (1), JAMALI 6, Ernei, Hornyák 1. Edző: David Davis.

Ferencváros: Zernovic – Bujdosó 1, Ancsin 1, Andelic 2, Debreczeni 3, Orjonikidze 3, Pálos. Csere: Mijatovic (kapus), HOLDOSI 5, Schuch 1, Szakály 3, Oláh 2, Pordán 1, Lukács 1, Mikita, Kovacsics. Edző: Horváth Attila.

Kiállítások: 2 ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/1 ill. –.

A két szélső, Manaszkov és Marguc, valamint Blagotinsek és Nenadics kapott szabadnapot David Davistől, így helyükre fiatalok kerültek a jegyzőkönyvbe, úgy mint Hornyák Bence és Ernei Bence.

A vendég zöld-fehérek a 3. percben még vezettek is Debreczeni és Andelic révén 2-3-ra, de főleg Lékai és Mackovsek révén a 8. percre már a legendás 6-3-at mutatta a kijelző a Telekom javára. A Schuch Timuzsint és Ancsin Gábort is a kezdősorában tudó Fradi ezután két gólnál közelebb már nem tudott férkőzni a hazai gárdához, és bár a 24. percig felváltva estek a gólok, az utolsó öt minutum a vendéglátóé volt, Jamali triplázott is, így a félidőre már kilencre növelte előnyét a Telekom.

A folytatásban sem volt megállás, Nagy László is beszállt a gólszerzésbe és a 43. percben már 25-12-re vezetett a fekete mezes csapat. A játékrész közepén Horváth Attila időt kért, ezt a lehetőséget kihasználva taktikai eligazítást tartott fiatal játékosainak, akik ezután átvették a stafétabotot a tapasztaltabb játékosoktól. Koruk ellenére meglepően magabiztosan játszottak, és bár volt technikai hibájuk, a Veszprém mégsem tudta számottevően növelni az addig kialakult előnyét. Az egyik legjobbjuk az a Holdosi Bence volt, aki egymaga ötöt vágott Mikler kapujába, ám nagy veszélyt nem jelentett a zöld-fehér csapat.

A végére kiengedett a Veszprém, de nagy harcot így sem kellett folytatnia a két pontért.

