Sok hibával játszott a Perutz FC

Ismét gyenge helyzetkihasználása miatt nem tudott nyerni a Perutz FC. A pápaiak NB III-as labdarúgócsapata ezúttal Komáromban maradt alul egy olyan mérkőzésen, melyen volt esély legalább a döntetlen kiharcolására.

Komárom VSE–Perutz FC

4-1 (3-0)

Komárom. V.: Gaál. Komárom VSE: Rigó – Módi, Schiller (Göblyös, 55.), Végh (Kiss, 74.), Tóth I., Tóth P., Katona, Hajba, Kenesei (Vincze, 85.), Végh, Koronczai. Edző: Bozsik Péter. Pápai Perutz FC: Sánta – Böröczky, Császár, Dóczi, Szénási (Szabó T., 60.) – Somogyi, Iványi (Udvardi, 76.), Bohner, Ivancsics – Füleki (Havasi, 60.), Szabó Zs. Edző: Rozmán László.

Idegenben igyekezett feledtetni a Sárvár elleni vereséggel felérő döntetlent a pápai alakulat, ami viszont nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen a nyáron alaposan megerősített Komáromhoz utazott a csapat.

A 17. percben egy szöglet után előbb Tóth mattolta Sántát, 1-0.

A 21. percben egy labdavesztés utáni kontratámadás végén Végh duplázta meg a komáromi előnyt, 2-0. A folytatásban összekapta magát a Pápa, több lehetősége is volt a szépítésre, sőt az egyenlítésre, ezek azonban kimaradtak.

A 46. percben a rutinos Kenesei is betalált, háromra növelve ezzel a hazai előnyt, 3-0.

A 64. percben Szabó Zsolt fejjel szépített, 3-1.

Hét perccel később azonban Tóth megszerezte csapata negyedik, saját maga második gólját, amivel eldőlt a mérkőzés, 71. perc: 4-1.

A hátralévő időben az eredmény nem változott.

Rozmán László: – Megint dekoncentráltan kezdtük a mérkőzést. Ezután összeszedtük magunkat, úgy futballoztunk, ahogy szeretném, A folytatásban aztán borzasztó hibákat követtünk el elől és hátul is, nem volt benne a meccsben ez a súlyos vereség, legalább annyi helyzetünk volt, mint a Komáromnak, csak mi képtelenek vagyunk ezeket gólra váltani.

