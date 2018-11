Sorozatban a harmadik győzelmét aratta a Perutz FC

Vallejos duplájával sorozatban harmadik mérkőzését is megnyerte a Perutz FC, mely a Csepel és a BKV Előre után az Andráshidát is két vállra tudta fektetni a labdarúgó NB III-ban.

Perutz FC–Andráshida 2-1 (2-0)

Perutz stadion, 300 néző. V.: Takács. Perutz FC: Sánta – Nagy T., Császár, Dóczi – Iványi, Somogyi, Baldauf (Ivancsics, 72.), Jurik (Füleki, 72.), Bohner – Szabó Zs. (Szabó T. 82), Vallejos. Edző: Rozmán László. Andráshida: Czirjék – Marsai, Simonfalvi, Takács, Nagy Z. – Bailo (Bontó, 46.), Ferencz (Tóth, 75.), Jóna, Szegleti – Szabó M. (Kónya, 80.), Bíró. Edző: Dobos Sándor.

Jó passzban, két magabiztos győzelemmel a háta mögött fogadta az idegenben szerényen teljesítő Andráshidát a pápai alakulat. A hazaiaknál Böröczky Bálint combproblémák miatt nem tudta vállalni a játékot, ettől eltekintve Rozmán László a legjobb kezdő 11-et küldte pályára.

Hamar megszerezte a vezetést a vendéglátó alakulat, hiszen már a harmadik percben megrezdült a vendégháló, Nagy Tamás labdáját a kimozduló Czirjék mellett eltolta Vallejos és az üres kapuba gurított 1-0.

Ezután bő fél órán keresztül semmi nem történt, mezőnyben folyt a játék, némi felüdülést a szurkolóknak a hidegben Jurik átlövése jelentett, ám ezt szögletre tudta ütni a vendég portás.

A 38. percben megduplázta előnyét a Perutz, Császár felívelését Somogyi fejelte le Vallejos elé, aki a tizenegyespont környékéről külsővel a kapuba pörgetett, 2-0.

A második félidő elején megint gólt szerezhetett volna a Pápa, ám Bohner emelése centikkel a jobb kapufa mellé csorgott.

A 64. percben aztán a semmiből szépített az Andráshida, egy bal oldalról érkező labdát Szabó Martin belsőzött öt méterről a kapuba, 2-1.

A gól megfogta a pápaiakat, a Zala megyeiek természetesen belelkesedtek, Bíró lábában ott is volt az egyenlítés lehetősége, a játékos azonban kecsegtető helyzetben nem találta el a labdát. A hajrában megint Vallejos állt közel a gólszerzéshez, rövidbe tartó lövését azonban fogta Czirjék, így maradt a 2-1-es hazai siker.

Rozmán László: – Tudtuk, hogy egy küzdelmes, hajtós meccs vár ránk, ez be is igazolódott. Az első félidőben rendben volt a játék, birtokoltuk a labdát, bár lehettünk volna gyorsabbak is. A félidőben felhívtuk a figyelmet arra, hogy ellenfelünk soha nem adja fel, és ne lelkesítsük be őket. Utólag úgy gondolom, a fordulópont Bohner kihagyott helyzete volt, ha az bemegy, eldőlt volna a meccs, 3-0 helyett aztán 2-1 lett. Így végig koncentrálnunk és csúsznunk, másznunk kellett, de a lényeg, hogy megvan a győzelem.