Speciális váltófutás veszprémi indulókkal

Három veszprémi atléta vehet részt a pénteken kezdődő minszki II. Európa Játékokon.

Pénteken kezdődik és június 30-ig tart a II. Európa Játékok, amely a kontinens idei legnagyobb multisporteseménye.

A fehérorosz fővárosban 15 sportág 200 számában hirdetnek győztest. A versenyre 50 ország közel négyezer sportolója adta le a nevezését. A viadalon akad nyolc olyan sportág, amely bekapcsolódik a jövő évi tokiói olimpiai kvalifikációs küzdelmekbe, négy esetén pedig közvetlen kvótához is lehet jutni.

A tizenöt sportág között ott van az atlétika is, ahol ezúttal lesz egyéni és számos speciális váltószám is, valamint a csapatok teljesítményét is külön számolják. A magyar küldöttségbe három veszprémi kapott meghívást. A Sportolj Velünk SE-t Bartha-Kéri Bianka, és Kiss Gergő képviseli.

– Egy különleges, speciális váltószámban indulhatnak a sportolóink – kezdte Tóthné Stupián Anikó, az SVSE szakvezetője. – A váltó két férfi és két női versenyzőből áll, az első futó 800 métert, a második 600-at, a harmadik 400-at, a negyedik 200 métert fut majd. Gergő kezdi a futást, majd Bia lesz a váltó második tagja. Sajnáljuk, hogy az ő részükre nem tartanak egyéni számokat, hiszen ez egy jó lehetőség lett volna, hogy erős mezőnyben, jó időeredmény érjenek el, ám legalább így is megmutathatják magukat – hangsúlyozta a tréner.

A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubot (VEDAC) Máté Fanni gerelyhajító tartalékként képviseli.

Török Krisztián tanítványa szinte biztos, hogy nem versenyez, de a tíz napos ott-tartózkodás alatt sem áll le az edzésekkel, és gőzerővel készül a svédországi utánpótlás Európa-bajnokságra.

A Minszkbe készülő sportolók fogadalmat is tettek. A csapatot Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, valamint Kulcsár Krisztián MOB elnök is köszöntötte.