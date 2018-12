Stuttgartban kezdi az évet Gaál Zsóka

Németországban kezdi a 2019-es esztendőt Gaál Zsóka, aki remek eredménnyel zárta az évet. A 11 esztendős sakkozó pályafutása során először a felnőtt női bajnokságon vett részt, a december eleji versenyt követően pedig rangos kitüntetéseket vehetett át.

Az eredményről röviden korábban már beszámoltunk: a 11 éves Gaál Zsóka (Bányász SK Ajka) ötödik helyezést ért el a felnőtt magyar női sakkbajnokságon.

Az ajkai kiválóság édesapja, Gaál Sándor lapunknak elmondta, lánya utolsóként volt rangsorolva a tízfős mezőnyben, ezzel együtt bátran vágott bele élete első felnőtt nemzeti bajnokságába.

– Zsókától a tisztes helytállást vártuk, ennek ellenére sikerült nagy meglepetést okoznia. Mindjárt az első fordulóban sikerült gyors győzelmet aratnia a későbbi második helyezett versenyző ellen. Kiváló, színvonalas partiban, hosszú, nagy csata után a későbbi bronzérmes ellen is nyerni tudott. A kilencedik, egyben utolsó forduló előtt még a második helyen várta a folytatást. Az ezüstéremhez elég lett volna egy döntetlen is, ami a partiban benne is volt, de sajnos ez most nem sikerült, nagyon elfáradt – fogalmazott az édesapa, aki felhívta a figyelmet arra a érdekességre, hogy legutóbb (1980-ban) egy bizonyos Polgár Zsuzsa játszott ilyen fiatalon a honi felnőtt női bajnokságon.

A sakk azon kevés sport­ágak közé tartozik, ahol a gyerekek fel tudják venni a felnőttekkel a versenyt. Persze nem akárki, a tehetség mellett ehhez rengeteg munka és alázat szükséges. A budapesti megmérettetést követően Zsóka – aki a bajnoki szerepléssel párhuzamosan női FIDE-mesteri címet szerzett – év sportolója kitüntetést kapott a megyei sportgálán, illetve Ajka város ünnepségén is színpadra szólították. Megtudtuk, a tapolcai sakkiskolában nevelkedett tehetség a rövid karácsonyi pihenőt követően Németországban ül asztalhoz, január másodikától Stuttgartban vár rá rangos viadal.

