Szakvezetőt váltanak a Balatonfüredi KSE-nél

Nyártól György László lesz a város NB I-es kézilabdacsapatának vezetőedzője. A szakember Dunaújvárosból tér vissza a Balatonfüredi KSE-éhez, ahol alaposan átalakul a szakmai stáb.

Csoknyai István hat szezon után távozik a klubtól – jelentette be vasárnap a Balatonfüredi KSE. A Balaton-partiak három Magyar Kupa bronzot szereztek a szakember irányításával, emellett négyszer szerepeltek nemzetközi porondon, ebből két alkalommal bejutottak az EHF-kupa csoportkörébe.

A felnőttcsapat kispadjára az a György László érkezik, aki hat évvel ezelőtt távozott a klubtól. „Anno Ő rakta le a mai napig élenjáró füredi utánpótlásképzés alapjait és vele érték el a fürediek az első utánpótlás sikereiket. Nevéhez – a teljesség igénye nélkül – olyan fiatalok pályára állítása fűződik, mint Bánhidi Bence, Hornyák Péter, Győri Mátyás, vagy Bóka Bendegúz. A jelenlegi füredi felnőtt keretből hatan az ő junior bajnokai közül kerülnek ki. Nem véletlenül esett rá a fürediek választása. Olyan szakmai vezetőt kívántak a helyi kézilabda élére állítani, aki biztosíték lesz arra, hogy a fiatal tehetségek folyamatosan beépítésre kerülnek a felnőttek közé. Mondhatni a füredi tehetségek „készre szerelése” a felnőtt csapatban történjen” – fogalmaz a balatonfürediek közleménye.

György László mellett Imre Vilmos is Balatonfüreden folytatja pályafutását a dunaújvárosi évek után. „Ő egyrészt György László mellett szerepet kap a felnőtteknél folyó szakmai munkában is, de fő feladatai a füredi utánpótláshoz kötik. Imre Vilmos a Császár Gábor fémjelezte korosztály óta számos tehetséget adott a magyar kézilabdának. Füreden két fontos ponton is beszáll az akadémiai képzésbe. Egyrészt a kiválasztásnál és az alapok lerakásánál, a serdülők nevelésénél, hiszen minden sikeres képzés az alapoknál kezdődik és arra épül. Másrészről ő lesz a szeme és a füle a felnőtt stábnak az utánpótlásnál. Nem csak elindítja a kézilabdázóvá válás útján a fiatalokat, hanem követi a fejlődésüket és ő tesz javaslatot, hogy mikor kerüljenek fel a felnőttekhez, hogyan kapcsolódjanak be a nagyoknál folyó munkába. Vagyis, a fiatalok életének két lényeges pontján is szerepe lesz, a kiválasztásnál és indulásnál, valamint a felnőtt kézilabdás létbe való átmenetnél.”

A Balatonfüredi KSE-étől távozik az utóbbi esztendők utánpótlás sikereinek kovácsa, Kárpáti Krisztián, a szakember a szegedi akadémia vezetője lesz.

Kis Ákos utánpótlásedző marad és újabb feladatokat kap, többek között ő lesz az egyesület részéről a fiatal kézisek menedzsere.