Székesfehérváron kezdi a tavaszt a VLS

A kilencedik helyről várja a tavaszi folytatást a VLS Veszprém labdarúgó-együttese az NB III-ban, ahol vasárnap 11 órától a MOL Fehérvár FC II vendége lesz Pető Tamás alakulata.

– A lehetőségekhez képest minden eltervezett munkát elvégeztünk. Január elején kezdtük az edzéseket, több tesztmérkőzésen is gyakorolhattunk, amelyek lehetőséget biztosítottak arra, hogy az újonnan érkezett játékosok minél hamarabb beépüljenek a csapatba. Az egyetlen szívfájdalmam az volt, hogy az ajkai edzőmeccstől eltekintve, füves pályát csak messziről láthattunk – beszélt a felkészülésről Pető Tamás, a VLS Veszprém szakvezetője.

A vezetőedzőtől megtudtuk, hogy nagyobb változások nem voltak a keretben. A meghatározó játékosok közül egyedül Zachán Péter távozott, ő Szekszárdon képzeli el a jövőjét. Csordás Máté munkahelyi elfoglaltságok miatt abbahagyta, míg Füleki Norbert, Fülöp Tamás, Markó Róbert a több játéklehetőség reményében alsóbb osztályba igazolt. Négy új játékos érkezett: Major Norbert Ajkáról, Falusi Bálint Csákvárról, Horog Ádám Felcsútról, Haás Bertold Egerből igazolt Veszprémbe.

– A fiúk hozzáállásával rendkívül elégedett voltam a felkészülés alatt. Motiváltan, sikerre éhesen várjuk a tavaszi rajtot – hangsúlyozta a tréner.

A VLS Veszprém vasárnap 11 órától a Mol Fehérvár FC II vendége lesz. – Szokatlan időpontban rendezik meg a találkozót, de ez minket cseppet sem zavar. A legfőbb problémánk, hogy az ilyen alakulatokat nagyon nehéz feltérképezni. Bő játékoskeret áll a rendelkezésükre, és az a mérkőzés előtti jegyzőkönyvből derül ki, hogy kikkel találjuk magunkat szembe. Az NB I-es Fehérvár szombaton vívja meg a szomszédvári rangadót a Felcsút ellen, így nagy valószínűséggel az élvonalból is ismert nevekkel is találkozhatunk – mondta el Pető edző.

– Számunkra minden hátralévő összecsapás fontos, csak százszázalékos koncentrációval és odaadással tudunk sikereket elérni. Célunk tavasszal a lehető legelőrébb végezni a tabellán, első lépésként szeretnénk stabil középcsapattá válni, amire aztán a jövőben lehet építeni – mondta Pető Tamás.

Deczki és Major betegséggel küzdött, de elképzelhető, hogy pályára léphetnek.

Szabó Péter, a VLS Veszprém ügyvezetője lapunknak elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben még nincs döntés arról, megépülhet-e és mikor Veszprémben az új futballstadion. – Az MLSZ idén indított egy programot, eszerint azon egyesületeknek, amelyek nem tudják előteremteni az önrészt, de égető szükségük van egy új létesítményre, átvállalja az önrészt. Mi most ebben a programban pályázunk – fogalmazott a klubvezető. Kitért rá, két, három hónap múlva döntenek arról, elfogadják-e a veszprémi pályázatot.

A három pályát magában foglaló sportkomplexumra égetően nagy szükség van Veszprémben, hiszen a VFC USE utánpótlás egyesületnél közel 700 gyermek focizik, így a túlzsúfolt Jutasi úti sporttelep leterheltsége is csökkenne és az NB III-as csapat is végre méltó otthonra lelne