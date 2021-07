Szép balatoni szeniorsikerek

Második alkalommal rendezték meg a nádudvari nemzetközi szenior asztalitenisz versenyt, amelyen remek balatonfüredi eredmények születtek.

A versenyről Burka Tibor, a balatonfüredi asztaliteniszezők szakosztályvezetője számolt be lapunknak.

A II. Nádudvar Kupát abban az iskolai tornacsarnokban tartották, amelyben több, a magyar válogatottságig is eljutó kézilabdázó is nevelkedett. Például a világválogatottságot is elérő Szathmári János, aki korábban a Veszprém és a Balatonfüred játékosa is volt, jelenleg pedig a Balatonfüredi KSE kapusedzője. A füredi asztaliteniszezők igyekeztek ennek megfelelően teljesíteni a rangos viadalon, és a 62 éves Tóth Józsefnek, illetve az 51 esztendős Tóth Sándornak sikerült is bizonyítani. Nagyszerűen játszottak, és korukat meghazudtolva, sorozatban gyűjtötték az érmeket.

Pedig nem volt könnyű dolguk, a csarnokban mintegy 40 Celsius-fokos hőség uralkodott. Tóth József saját korosztályában (60–65 év ­közöttiek) harmadik helyezést ért el, majd testvérével, Tóth Sándorral az 50–59-es férfipárosok mezőnyében a dobogó második fokára állhatott fel.

A kupa második napján korosztályoktól független, nyílt versenyt rendeztek a szervezők. A jóval erősebb mezőnyben a párosok versenyében a Tóth József–Tóth Sándor duó ezüstérmet harcolt ki. A fürediek a döntőben egy NB I-es debreceni párostól szenvedtek 3-1-es vereséget, óriási küzdelemben maradtak alul.

Nyílt egyéni kategóriában Tóth József élete legjobb formájában játszva ezüstérmes lett, fiatal szolnoki ellenfelét annyira lenyűgözte 62 éves riválisa, hogy a 3-2-re végződött döntő után gyönyörű, győztes serlegét átadta a füredi pingpongosnak. Tóth Sándor ebben a versenyszámban bronzérmes lett, a fináléba jutásért éppen a bátyjától kapott ki 3-2-re.

A Balatonfüred az élen végzett a kupa pontversenyében.

A nyílt párosok versenyében még egy Veszprém megyei érem született: az ajkai Pad Ágoston–Farkas László duó kiválóan játszva a dobogó harmadik fokára állhatott.