Szép hazai siker született

Jó iramú, izgalmas meccsen nyertek a füredi juniorok a férfi kézilabda NB I/B-ben.

BKSE U21–Budai Farkasok

31-26 (18-12)

Balatonfüred, 100 néző. V.: Bujdosó, Horváth. Balatonfüredi KSE U21: ÁGOSTON – Szász 1, Kis D. 2, Szűcs, Határ, VARGA 8, ORBÁN B. 5. csere: Andó (kapus), Ág, Draskovics 1, Tóvizi 1, NÉMETH A. 8 (2), Tóth D. 3, Brandt, VAJDA 2. Edző: Kárpáti Krisztián. Kiállítások: 12, ill. 18 perc. Hetesek: 2/2, ill. 6/4.

Jól kezdték a meccset a fürediek, de a tizedik percig szívósan tapadtak a budaiak, igaz eddig már három büntetőt is dobhattak. A félidő közepére aztán Németh Alex vezérletével néggyel megléptek a hazai­ak (9-5). A folytatásban is a BKSE akarata érvényesült, és a szünetre magabiztos előnyt épített a házigazda (18-12). A térfélcsere után egyre több hiba csúszott a tópartiak játékába, s nemcsak a támadásbefejezésekkel akadtak gondok, hanem a védekezés is puhulni kezdett. A fővárosiak lassan felzárkóztak és vérszemet kaptak (22-20, 25-24). Ágoston bravúrjai tartást adtak a füredieknek, akik pontot tettek a találkozó végére.