Szép megyei eredmények a 13. Spuri Balaton Szupermaratonon

Remekül szerepeltek a Veszprém megyei futók a 13. Spuri Balaton Szupermaratonon.

A legtöbben a Domán Gábor vezette Tapolcai Honvéd és a Baranyai Máté irányította Balatonfüredi Atlétikai Club részéről képviselték megyénket a népszerű Balaton-kerülő futómegmérettetésen.

A 13. Spuri Balaton Szupermaraton idén is Siófokról indult, s a rajthely is a déli parti városban volt, a közel 200 kilométeres távot egyéniben, párosban, valamint 2-4 fős váltóban is lehetett teljesíteni. A megmérettetés több betétfutamot is tartalmazott.

A Balatonfüredi Atlétikai Clubot (BAC) képviselő, veszprémi Petróczi Márton második helyezést szerzett a FélBalaton Szupermaratonon, a fiatal sportoló fantasztikus 06:57:59-es idővel teljesítette a 95 kilométeres távot, egyedül a rutinos Csécsei Zoltán tudta megelőzni. A várpalotai Bátor Péter (Balatonfüredi AC) korosztályában nyolcadik lett a fő, Balaton-kerülő viadalon, s megkapta a legjobb fiatal futónak járó különdíjat.

A váltók között három Veszprém megyei csapat is dobogós lett kategóriájában. A VTE, VEDAC és BAC futókból álló Bumeráng (Inhof Lili, Lennert Olgica, Csordás Adrienn) a FélBalatonon, a VEDAC és BAC klubok versenyzői alkotta FutóKaland (Leé Diána, Viczina Beáta, dr. Bellér Zsuzsanna) a szupermaratonon diadalmaskodott, a tapolcai Ma-Zso-La (Füle Zsolt, Illés Mátyás,Sebestyén Zsolt) második helyezést ért el.