Szerdán 20.15 órától rendezik meg a Veszprémi KKFT–Telekom derbit

Sporttörténeti pillanat részesei lehetünk szerdán 20.15 órától, amikor a férfi kézilabda NB I újonca, Éles józsef klubja, a Veszprémi KKFT összeméri erejét a magyar rekordbajnok, Telekom Veszprémmel. Veszprém–Veszprém rangadót rendeznek, amilyenre korábban még sosem volt példa.

A Veszprémi KKFT újoncként óriási meglepetésre győzelemmel nyitott az NB I-es bajnokságban, a Dabas otthonában nyert 29-27-re.

– Nagyon vártuk már, hogy fél év elteltével újra tétmérkőzésen szerepeljünk. Az NB I újoncaként ráadásul rangadóval nyitottuk az évadot, hiszen számunkra a Dabas elleni találkozó igazi derbi volt – kezdte Éles József, a Veszprémi KKFT tulajdonosa és ügyvezetője. – Meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak az egyesületünk, hanem gyakorlatilag a keretünk minden tagja először szerepelt az élvonalban.

Tombor Csaba vezetőedző elmondta, az edzői stáb úgy időzítette a kilenc hetes felkészülés végét, hogy a Dabas elleni találkozóra csúcsformában legyenek tanítványai.

– A sok kiállítás, összesen 20 percet játszottunk emberhátrányban, megnehezítette a dolgunkat, ám végig nyugtatgattam a fiúkat és igyekeztem őket is higgadtságra inteni. A srácok azonban a hozzáállásukkal, akaratukkal bebizonyították, hogy nem véletlenül jutottunk fel az NB I-be és helyünk van a legjobb magyar csapatok között – fogalmazott.

Borbély Ádám, a VKKFT válogatott kerettag kapusa elárulta, az alapozás utolsó két hete számára idegőrlő volt, mert már nagyon várta, hogy újra tétmeccsen léphessen pályára.

– Végig éreztem a csapaton az erőt, az energiát, vártam, hogy mikor érkezik el a fordulópont. Ez végül csak az 55. percben jött el, azonban ezekben a percekben igazi csapatként játszottunk, maximális koncentrációval, tudatos figurákkal, remek helyzetkihasználással – összegzett.

Mint a sajtótájékoztatón kiderült, a nyolcvanas évek elején fordult elő utoljára, hogy egy vidéki városnak két élvonalbeli férfi kézilabda csapata legyen. Akkor Szegeden rendeztek városi rangadót.

Szeptember 9-én, szerdán pedig Veszprémben lehetünk szemtanúi a városi ütközetnek.

– Nincs könnyű sorsolásunk, hiszen a Dabas után a nagyhírű Telekomot fogadjuk, majd pénteken a MOL-Pick Szegednél vendégeskedünk. Előzetesen az volt a célunk, hogy ezen a három meccsen két pontot szerezzünk, és nyilván erre reális esélyünk a Dabassal szemben volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy szerdán, vagy pénteken feltett kézzel lépnénk pályára. Nem szeretnénk könnyen megadni magunkat, szeretnénk, ha a két nagy is megharcolna a két pontért – vélekedett Borbély Ádám.

Tombor Csaba arról beszélt, a bajnokság két favoritja elleni összecsapás számukra igazi ünnep. – Valljuk be, minden helyi kötődésű fiatalnak, aki kézilabdázni kezd, az a vágya, hogy egyszer a Telekom Veszprémben, vagy legalább ellene léphessen pályára. Ez most a mi fiataljainknak megadatik. Ezért azt kérem majd tőlük, adjanak ki magukból mindent, ahogy azt a feljutáskor is megígértük. Szeretném, ha fegyelmezetten, a taktikát betartva, megfelelően összpontosítva játszanánk, mert akkor bármekkora is lesz a különbség, emelt fővel jöhetünk le a pályáról – húzta alá a szakvezető.

Fontos információ, hogy a Veszprém Arénába csakis makszban lehet belépni és azt a találkozó alatt végig viselni kell. Ahogy a Telekom Veszprém meccseken is, az aréna előtti teret lezárják, oda csak lázmérés után engednek be bárkit is.