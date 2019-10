Szezonbeli első győzelmét aratta a Herend

A derbit nyerő Tihanyi FC mellett az éllovas Balatonfüredi FC volt a forduló nyertese az MTD Hungária megye I-es labdarúgó-bajnokság tizedik játéknapján. Az Úrkút SK visszatért a siker útjára, a Balatonalmádi SE tovább nyújtotta győzelmi szériáját.

Két vereség után nyert újra az Úrkút SK, amely egy kemény, küzdelmes meccsen gyűjtötte be a pontokat a badacsonytomajiak otthonában. A vendégek hátsó alakzata kivette a részét a 3-1-es sikerből, Új Tamás eredményes is tudott lenni, mellette a szintén betaláló Haman Sadjo került be nálunk a forduló legjobbjai közé.

Bár az első félidőt kissé ellazsálta, összességében nem férhetett kétség a Balatonfüredi FC újabb győzelméhez. Az éllovas öt gólt lőtt (5-0) a Devecsernek, az ezúttal is remek teljesítményt nyújtó Bene Zsomboré volt az utolsó találat.

Bravúrsikert aratott a Herend, amely először nyert ebben a szezonban, méghozzá idegenben tudta begyűjteni a pontokat. A Gyulafirátót idén finoman szólva is gyengélkedik hazai pályán, ezzel együtt ez nagyon szép teljesítmény a herendiektől. A vendégek korán hátrányba kerültek, Marosi István egalizált, Sóskuthy Zalán pedig már az első félidő végén vezetést szerzett csapatának. A Herend a második játékrészben is jól állta a sarat, sőt még növelni is tudta előnyét (3-1).

Nemes Ádám duplájával nyert rangadót Ajkán, a Kristály otthonában a Tihanyi FC, amely úgy vette el ellenfele idei veretlenségét, hogy a már 29. percben emberhátrányba került. A sikerhez szükség volt a védelem (Klauz Balázst emeltük ki az alakzatból) és Sárdi Máté kapus jó teljesítményére is.

A Péti MTE kiütéses győzelmet aratott Magyarpolányban, a vendégek 6-0-ra nyertek, Nagy Richárd kétszer volt eredményes.

A TIAC VSE elhozta Csetényből a pontokat (2-1), és ezzel meg is előzte ellenfelét a tabellán. A vendégektől Dobján Adriánt válogattuk be a játéknap legjobbjai közé.

Folytatta remek sorozatát a Balatonalmádi SE, amely a Várpalota legyőzésével (3-1) hetedik győzelmét aratta. Burcsik Martin ezúttal is remekül játszott, a középpályás két gólt is szerzett.