Szombaton a Tatabányával kezd a BKSE

Bár nem mi vagyunk az esélyesek, azonban megígérhetem, hogy tíz körömmel harcolni fogunk a pontokért és a győzelemért.

Ezt György László, a Balatonfüredi KSE NB I.-es férfi kézilabda-együttes vezetőedzője mondta a hétvégi rajt előtt, amikor a dobogóra is esélyes Tatabányát fogadja a tóparti alakulat.

A szombaton 20 órakor kezdődő összecsapás előtt a tréner értékelte a felkészülést is.

– Pozitívnak értékelem az elmúlt heteket, a csapat minden szinten rengeteget fejlődött. Igaz, még jellemző ránk a hullámzó teljesítmény, akár a mögöttünk hagyott heteket, akár a tesztmérkőzéseket nézem, ám azért dolgozunk, hogy minimalizáljuk a mélypontokat és minél kiegyensúlyozattabb produkciót tudjunk nyújtani.

György László kitért rá, főleg a védekezéssel elégedett, szerinte a támadójátékban még bőven akad csiszolnivaló.

Nincs könnyű helyzetben a Füred, hiszen rögvest az évadnyitón roppant kemény ellenféllel kell szembenéznie: az elmúlt években a két egyed­uralkodót, a Szegedet és a Telekom Veszprémet is két vállra fektető Grundfos Tatabánya lesz a vendége.

– Vladan Matics keretében több magyar és külföldi válogatott játékos szerepel. Gyakorlatilag kollégám két teljes sort ki tud állítani.

Minden pozícióban képzett, remek játékosokat tud felsorakoztatni, gondoljunk csak a rutinos Ilyés Ferencre, Ancsin Gáborra, Győri Mátyásra, Sipos Adriánra, Hornyák Péterre vagy Juhász Ádámra. Nekünk a védekezésünkre kell összpontosítanunk. Szeretném, ha kemény, agresszív védőfalat állítanánk a tatabányaiak elé, mert akkor jó esélyünk van könnyű indításgólokat szerezni. A lerohanás fontos fegyver lehet, hiszen ellenfelünk hátsó alakzata roppant masszív – magyarázta.

György László hozzátette, a csapat minden tagja számára különösen fontos, hogy ismét tétmérkőzésen léphetnek pályára.

– A sportesemény a nézőkért van, ha a szurkolók nem lennének, nem lenne értelme csinálni. Egy ilyen rangadón, mint amilyen szombaton vár ránk, különösen fontos, hogy saját otthonunkban, saját közönségünk előtt szerepelhetünk. Az egészségügyi szabályokat be kell tartani, és bízom benne, hogy akkor nem kell zárt kapus meccseket rendezni – hangsúlyozta.

Bene Tamás, a BKSE ügyvezető elnöke lapunknak elmondta, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Covid-protokollja szerint járnak el a mérkőzések megrendezésekor. A csarnok területére belépő nézők testhőmérsékletét megmérik, és maszkot is biztosítanak minden résztvevő számára.

Megtudtuk, hogy a lelátó első sorát lezárják, hogy az előírt kétméteres távolság meglegyen a nézők és a kispadok, valamint a zsűriasztal között.

– Számos fontos intézkedést hoztunk. A meccs hivatalos résztvevőivel senki sem érintkezhet, ezért őket külön bejáraton engedjük be az épületbe, és ezt a folyosót le is zárjuk, hogy senki ne juthasson be. A szabályoknak megfelelően kijelöltünk egy Covid-felelőst Csordás József csapatorvos személyében. Fokozottan ügyelünk a fertőtlenítésre, az öltözők, a folyosók, a lelátók tisztán tartására. Természetesen a meccs előtt mindenkinél lázat mérünk, reméljük, senkivel nem lesz gond – mondta a klubvezető.