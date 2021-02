Szoros mérkőzésen nyert a Balatonfüredi KSE

A férfi kézilabda bajnokság 4. fordulójából elhalasztott összecsapásán a tizenegy gólt szerző Topic vezetésével nehéz küzdelemben múlta felül a Füred a Komló együttesét. .

A fürediektől Andó Adrián sérülés miatt, a montenegrói válogatott Glendza pedig azért nem léphetett pályára a mai napon, mert az eredeti időpontban még nem volt a Balatonfüred kézilabdázója.

Egy szép egyéni akció után Jerkovic szerzett vezetést a vendégeknek, de Varga révén azonnal egyenlítettek a hazaiak. A Komló tartotta egygólos előnyét, a Balaton-partiak Topic találataival próbálták tartani a lépést (6-6). Ezekben a percekben nem csak a gólok estek gyors ütemben, hanem a kiállítások is röpködtek mindkét oldalon. Bősz első védésére a félidő közepéig kellett várni, de ezt azonnal követte a következő bravúr, így az összecsapáson először vezettek a fürediek (8-7). Szöllősi két átlövés gólja után már hárommal vezetettek a vendéglátók, ezért Kilvinger mester gyorsan időt is kért (11-8). A rövid pihenő sem segített a vendégeken, Kemény ziccere után a 22. percben már öt találat volt a különbség (14-9). A félidő hajrája a Komlónak sikerült jobban, akik a csereként beállt Zobec révén már két gólra is felzárkóztak, de Szöllősi a lefújás pillanatában egy átlövéssel mattolta a vendégek kapusát (17-14).

A második játékrészt a Füred kezdte jobban, Topic nyolcadik találatával ismét visszaállt a korábbi ötgólos különbség (19-14). Bősz ismét több védéssel jelentkezett a kapuban, azonban a támadásokba több hiba is csúszott, így Jerkovic szép egyéni akciója után a komlóiak faragtak a hátrányukon (20-17). A vendégek gyorsítani próbálták a támadójátékot, de több technikai hiba is csúszott a játékukba, ezt kihasználva a Füred szorgosan növelte góljai számát, így a 45. percben ismét időkérésre kényszerültek a Baranya megyeiek (24-19). A rövid szünet jót tett a vendégeknek, és a pályára lépő Sunajko zsinórban szerzett három gólja újra nyílttá tette a találkozót (25-23). Szöllősi bombagólja után az ezen a napon hibázni nem tudó Topic kétszer is beköszönt Granic kapusnak, miközben Bősz kapus kétszer is túljárt a vendégek eszén (29-25).

Az utolsó pár perc leginkább a rohanásról és a hibákról szólt, de a különbség már nem változott, így a Balatonfüred második elhalasztott mérkőzésén is győztesen hagyta el a pályát (31-26).