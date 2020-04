Sztárcsapattal is bővülhet a SEHA-liga

Akár a Barcelona sztáralakulata is csatlakozhat a jövőben a férfi kézilabda SEHA-liga mezőnyéhez – ezt a délkelet-európai sorozat alelnöke, Borisz Sapoznyikov mondta el egy interjúban – írta meg az nso.hu.

A SEHA-liga 2019/20-as kiírása a negyeddöntőknél szakadt félbe. Az egyetlen magyar résztvevő, a Telekom Veszprém a szerb Vojvodinával mérte volna össze erejét. Az első találkozót a bakonyiak 31-26-ra nyerték meg. A Vardar 31-30-ra, szintén idegenben legyűrte a Nexét, a PPD Zagreb 28-16-ra kiütötte a szlovák Tatran Presovot, míg a Motor Zaporozsje hazai pályán 33-28-ra kikapott a Meskov Breszttől.

A visszavágók azonban elmaradtak a koronavírus-járvány miatt, így az sem derült ki, melyik négy csapat jutott volna be a zadari négyes döntőbe.

Most a sorozat alelnöke, Borisz Sapoznyikov egy interjúban arról beszélt, hogy a jövőben bővülhet a létszám, és olyan sztárcsapatok is érdeklődnek a liga iránt, mint a katalán Barcelona.

Az alelnök szerint kevés az esély rá, hogy az idei sorozatot folytassák a nyáron.

A 2020/21-es kiírásról elmondta, folyamatosak a tárgyalások a bővítéssel kapcsolatban. Az említett katalán klub is szívesen részt venne a versenyben, de konkrétumokkal még nem tudott szolgálni. Az is kiderült, hogy az ázsiai kézilabda-egyesületek is élénken érdeklődnek a SEHA iránt, jövőre több kínai klub is benevezhet. Az idei küzdelmekben már részt vett egy kínai gárda, a pekingi sportegyetemnek azonban nem sok babér termett, tíz mérkőzésen tíz vereséget szenvedett. A kínai együttesek a fejlődés céljából kívánnak csatlakozni. Az viszont még kérdéses, hogy a meccsek idejére áttelepülnek-e Európába, vagy csak egy közös rájátszás erejéig utaznak ide.