Szurkolók és sportolók fogtak össze a Fenyveserdő Otthonért

Szurkolók a Fenyveserdő Otthonért elnevezéssel adománygyűjtő akciót szervezett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, amelyhez a megyeszékhely sportklubjai is csatlakoztak és összefogtak: így Telekom Veszprém, az 1. Futsal Club Veszprém, a VLS Veszprém és a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém is segít.

Ovádi Péter, a nemes ügy kezdeményezője azzal kezdte az ennek apropóján rendezett sajtótájékoztatót csütörtökön, hogy jó érzés veszprémi országgyűlési képviselőnek lenni, mert az első hívó szóra felajánlotta segítségét minden veszprémi kiemelt klub. Elmondta: az adomány olyan helyre megy, amely megszolgálja, megszolgálta azt. A támogatni kívánt alapítvány célja ugyanis az, hogy a súlyosan fogyatékos gyerekeket elhelyezze, ápolja, speciális foglalkoztatásuknak a megoldása és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. Hozzátette: aki ismeri az intézményt, az tudja, hogy emberfeletti munkát végeznek az ott dolgozók.

A kezdeményezés pedig arról szól, hogy a szurkolókat és csapatokat kérik összefogásra az alapítvány támogatására úgy, hogy a fent említett klubok következő meccsein egy-egy gyűjtődoboz lesz kihelyezve az alapítvány részére, ahol várják majd az adományozni szándékozókat.

A Telekom kézilabdacsapata eddig is sok jótékonysági akcióban vett részt, ezért nem is volt kérdés, hogy csatlakozik a nemes kezdeményezéshez. Az elit klub a tárgyi nyeremények mellett 50 darab, a SEHA liga negyeddöntőjébe érvényes belépőjegyet is kisorsol majd.

Ugyanakkor a 1. Futsal Club Veszprém, a VLS és a Hoya-PE Veszprém képviselői is biztosították a jelenlévőket, hogy számíthatnak rájuk, sőt, kötelességüknek tartják; sok más mellett dedikált labdákkal, aláírt mezekkel járulnak hozzá a gyűjtéshez. Az adomány átadására december 20-án kerül sor a Fenyveserdő Otthon részére.