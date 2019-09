Tavaly bajnoki ezüstérmes lett a Hoya, most még előrébb szeretnének lépni

Még agresszívabb, tempósabb játékot ígér a szeptember 27-én rajtoló szezonban Mérész Csaba, a Hoya Pannon Egyetem Veszprém NB I/B-s férfi kosárlabda-együttesének vezetőedzője, aki szerint titkon mindenki azt reméli, csapatával az idén végre felér a csúcsra.

A mögöttünk hagyott szezonban a Hoya PE Veszprém megnyerte a Hepp-kupát, és ezüst­érmet szerzett a bajnokságban az Oroszlány mögött.

– Az idény elején, ha valaki azt mondja, megnyerjük a Hepp-kupát, és döntőzünk a bajnokságban, elfogadtam volna. Tulajdonképpen nem vagyok elégedetlen, hiszen az OSE, amely végül megnyerte a pontvadászatot, és feljutott, sokkal hosszabb paddal rendelkezett, erősebb volt a kerete, jobban játszott a döntőben, mi pedig nagyot betliztünk.

Talán a játékosok elhitték, hogy verhetetlenek, ezért különösen fájó volt megélni azt a két meccset. De ilyen a sport, s most megyünk tovább. Az azért elvitathatatlan, hogy az elmúlt években mindig sikerült előre lépnünk egyet, fejlődtünk, és nagyon bízom benne, hogy ez a tendencia az idén is folytatódik – emlékezett vissza a tavalyi szezonra Mérész Csaba, a kosarasok vezetőedzője.

A nyáron többen is távoztak a bakonyiaktól: Helmeczi András felhagyott a játékkal, Kerkai Ákos és Lógár Bence pedig másutt folytatja pályafutását. Négy új játékos érkezett: Czirbus József, Medve Máté, Füzi Róbert és Mucza Tamás.

– Nagyon fontos volt, hogy a megadott posztokra olyan játékosokat kerestünk, akik nemcsak szakmailag, hanem emberileg is példaként járhatnak elől. A fiatal szabályt is szem előtt kellett tartanunk: Füzi, Mucza, és Szűcs Péter is bevethető lesz az U20-asok közül. Akad még két másik játékos, Brúder Flórián és Simon Márton, akik ugyancsak olykor szerephez juthatnak. Nekik azonban még rengeteget kell dolgozni, gyakorolni, edzeni, és időt kell adni nekik, hogy felvegyék a felnőtt meccsek tempóját – vélekedett Mérész Csaba.

Mint megtudtuk, a csapat augusztus elején napi három edzéssel kezdte meg a felkészülést. Augusztusban több edzőmérkőzést is vívott, amelyeken nem születtek jó eredmények, majd megnyerte a hazai rendezésű felkészülési tornát, a Yuniku-kupát.

– Ezekből a találkozókból messzemenő következtetése­ket nem érdemes levonni, hi­szen kompletten egyszer sem tudtunk kiállni, ráadásul a négy új ember érkezésével gyakorlatilag új csapatot kell építenünk. S ahhoz, hogy a társaság csapatként funkcionáljon, s mindenki tudja, pontosan mi a dolga, még idő kell. Még messze vagyunk a csúcsformától, nem most kell nyerni – hangsúlyozta a szakvezető.

Mérész Csaba elárulta, a tavalyihoz képest még agresszívebb védekező- és támadó- játékot szeretne megalapozni. Mivel hosszú a pad, kilenc-tíz egyforma képességű játékos is rendelkezésére áll, ezért azt várja, hogy tanítványai negyven percen át diktálják a tempót, óriási iramban kosarazzanak.

– A srácoknak meg kell érteni, a rotáció kulcsfontosságú lesz az idén a játékunkban. Senki sem fog 35-40 percen át a pályán lenni, nem öt embernek kell megnyerni a mérkőzéseket. Mindenki kellő időt kap arra, hogy bizonyítson és hozzá tudjon tenni a találkozókhoz – fogalmazott.

A szakvezető kitért arra, hogy ugyan a bajnokság már megkezdődött, s több meglepő eredmény is született, s így nagyon nehéz felmérni, melyik gárda, mire lesz képes. Szerinte a legtöbb csapat jól erősített, nehéz megjósolni, kik lehetnek az igazi riválisok, ehhez legalább négy-öt fordulónak le kell pörögnie. – Nem baj, ha az alapszakaszban becsúszik egy-két vereség, azokból tudunk tanulni.

A legfontosabb, hogy olyan helyen végezzünk, hogy a rájátszást hazai pályán kezdhessük majd, ez nagy előnyt jelenthet. Szerencsére az idén változtattak a kiíráson, a rájátszásban három nyert meccsig tart majd egy párharc, ami szerintem kedvező. Titkon nyilván mindenki azt reméli, megnyerjük a bajnokságot. Keményen is dolgozunk, hogy végre felérjünk a csúcsra – szögezte le.